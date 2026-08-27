Barby Franco mostró el exclusivo rincón que creó para su hija Sarah en el living de su casa de Uruguay: alfombra, casa de muñecas y tocador

Barby Franco compartió momentos de su estadía en Uruguay junto a Sarah Burlando y dejó ver cómo organiza la vida familiar en su hogar. La modelo mostró un espacio dentro del living pensado especialmente para su hija, donde se combinan juegos, muebles infantiles y detalles que integran el rincón con el resto de la casa. Las imágenes reflejaron la manera en que adapta el ambiente a la infancia de la pequeña, mostrando cómo la rutina se combina con sectores pensados para el entretenimiento.

Barby Franco sorprendió al mostrar el sector exclusivo de su hija, Sarah, en su casa de Uruguay

Barby Franco disfrutó de una escapada a Punta del Este con Sarah Burlando y sorprendió al mostrar algunos de los ambientes de su casa. En el living, la modelo preparó un sector exclusivo para su hija, con juguetes y mobiliario adaptado, que se integra de forma natural al salón principal y se convierte en parte de la rutina cotidiana de la familia. Este sector se organiza para acompañar el crecimiento y las actividades de la niña.

Barby Franco y Sarah Burlando

En las últimas horas, la modelo utilizó sus redes sociales para compartir una serie de imágenes que mostraron el living de su residencia. El área infantil se encuentra delimitada por alfombras de goma eva encastrables, una de ellas con diseños didácticos de letras y números, y otra con ilustraciones de animales y motivos naturales en tonos suaves. Este sector funciona como base para que la hija de Fernando Burlando pueda jugar y moverse con comodidad dentro del espacio familiar.

Entre los muebles principales del living de Barby Franco destaca una casa de muñecas de madera de tres niveles, con un diseño clásico en colores claros. A un costado se aprecia un tocador infantil en tonos rosa y morado, acompañado por un espejo ovalado y pequeñas repisas. También se observa una estación de cocina de juguete, junto con accesorios como canastos de mimbre, un set de doctor y un carrito de supermercado en miniatura.

El rincón exclusivo de Sarah Burlando en Punta del Este

Uno de los detalles que más le llamó la atención a los seguidores de la influencer fue una alfombra que se ubicaba en el centro del ambiente. Allí Sarah tiene un espacio lleno de bloques geométricos magnéticos de colores, que permiten armar estructuras y torres. El rincón se completa con muebles adaptados a la escala de la niña, como un taburete bajo y una sillita de comer de juguete, además de peluches que acompañan sus juegos.

El living de la casa de Punta del Este de Barby Franco: Espacio pensado para el juego y la integración

La integración del rincón infantil con el resto del salón de la casa de Barby Franco es fluida, sin límites claros, logrando una coherencia clara. Alrededor conviven con más juguetes, como una bicicleta roja con canasto y un automóvil eléctrico tipo camioneta en color blanco. En distintos videos e imágenes que publicó la modelo se pudo ver a la niña utilizándolos. Estos se suman al mobiliario principal de la casa, que incluye un sofá modular en tonos beige y sillones reclinables en cuero blanco frente a los ventanales.

El rincón exclusivo de Sarah Burlando en Punta del Este

La escapada a Punta del Este también incluyó actividades al aire libre. La presentadora y su hija disfrutaron de paseos en barco y momentos en la playa, donde la niña se mostró con un look invernal cómodo y chic. Estas actividades complementaron la estadía en la casa, mostrando cómo la familia combina el descanso con experiencias recreativas. El living, con su diseño amplio y luminoso, se convierte en el escenario donde la vida cotidiana se mezcla con el juego.

La disposición de los muebles y juguetes refleja un espacio pensado para que Sarah Burlando tenga su lugar propio, sin perder el contacto constante con su familia. Este espacio que pensó Barby Franco para su hija organiza su hogar para integrar su rutina con sectores para que su hija disfrute. La combinación de muebles, juguetes y actividades al aire libre en Punta del Este refleja un estilo de vida en el que la infancia y la comodidad se encuentran.

Barby Franco y Sarah Burlando

Barby Franco mostró cómo organiza la vida familiar en su casa de Uruguay al preparar un espacio pensado especialmente para Sarah Burlando dentro del living. El rincón reúne juguetes y muebles adaptados a la niña, integrándose de manera natural con el resto del ambiente y reflejando la forma en que se combina la rutina cotidiana con momentos de juego. La disposición permite que la pequeña tenga su lugar propio sin perder conexión con el entorno.

VDV