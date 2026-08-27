Natalia Oreiro y Ricardo Mollo viajaron a Uruguay para despedir a Rubén Rada: "Queremos recordarlo con alegría"

El Palacio Legislativo de Montevideo se convirtió este jueves 27 de agosto en el escenario del último adiós a Rubén Rada, quien murió a los 83 años. Entre las figuras que viajaron para despedir al músico estuvieron Natalia Oreiro y Ricardo Mollo, que llegaron juntos para acompañar a la familia y participar de una jornada marcada por la emoción, pero también por la música y el baile, tal como él había pedido.

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo viajaron a Uruguay para despedir a Rubén Rada

La muerte de Rubén Rada había sido confirmada el miércoles 26 de agosto a través de un comunicado difundido por su familia. El artista falleció a causa de una neumonía, según informaron sus allegados. Su partida generó una fuerte repercusión en Uruguay y Argentina, donde el músico construyó una extensa trayectoria y cosechó vínculos con grandes figuras de la cultura.

Rubén Rada y Natalia Oreiro en La Voz Uruguay en 2022.

Antes de ingresar al Palacio Legislativo, Natalia Oreiro habló con los medios y expresó su emoción por la pérdida. La actriz y cantante, que compartió distintos momentos profesionales y personales con el artista, destacó la manera en la que eligieron despedirlo.

“Estamos muy conmovidos, pero lo queremos recordar con la alegría que se merece”, expresó la protagonista de "Yo, Narciso". Y agregó: “Hay que recordarlo, por supuesto, como él quería. Con mucho candombe. Aquí vinimos a acompañar a la familia”. Cabe mencionar que la artista uruguaya había despedido públicamente a Rada a través de sus redes sociales, donde lo definió como una persona fundamental para su país y destacó sus cualidades como artista y amigo.

Tras la muerte de Rubén Rada, Natalia Oreiro viajó a Uruguay para despedirlo en el Palacio Legislativo de Montevideo.

A su lado, Ricardo Mollo también se refirió brevemente al músico antes de ingresar al funeral. “Un ser muy querido. Para mí fue un gran inspirado, básicamente”, señaló el líder de Divididos, quien también viajó a Montevideo para acompañar a la familia.

La despedida de Rada se desarrolló con honras fúnebres en el Palacio Legislativo, con la presencia de familiares, amigos, artistas y autoridades, entre ellos el presidente uruguayo Yamandú Orsi. Sin embargo, el tono de la ceremonia estuvo lejos de ser exclusivamente solemne: canciones, cantos y bailes acompañaron el último adiós.

Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando sonó “Muriendo de plena”, uno de los clásicos del artista. León Gieco, quien también viajó desde Argentina para despedir a su amigo, se sumó al homenaje cantando y bailando junto a la familia.

De esta manera, la despedida siguió el deseo que el propio Rubén Rada había expresado para ese momento: que su partida fuera acompañada por alegría, música y candombe, como una celebración de la vida y del legado que dejó en la cultura uruguaya.