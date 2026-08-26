Elina Costantini volvió a las pasarelas: cerró el desfile de Laurencio Adot con un emotivo homenaje

Elina Costantini y Eduardo Costantini fueron dos de las figuras que dijeron presente en una noche que combinó moda y solidaridad. La pareja asistió al desfile de Laurencio Adot y Thiago Pinheiro, quienes se desempeñan como Embajadores de la Gala Benéfica de Fundación Paolini.

Elina Costantini y Eduardo Costantini asistieron al desfile de Laurencio Adot

Elina Costantini y Eduardo Costantini acompañaron a los diseñadores Laurencio Adot y Thiago Pinheiro, Embajadores de la Gala Benéfica de Fundación Paolini, en la presentación de Raíces del corazón, su nueva colección de Alta Costura. El evento se realizó en el Alvear Icon Hotel y reunió moda, solidaridad y compromiso con la niñez.

El nombre de la propuesta no fue elegido al azar ya que busca representar el espíritu de la gala y poner en primer plano valores como la solidaridad, el compromiso con la niñez y la vocación de ayudar. Desde la moda, Adot y Pinheiro buscaron traducir ese mensaje en una colección que celebra la identidad y el trabajo artesanal argentino.

Elina y Eduardo Costantini en el desfile de Laurencio Adot (Crédito: Prensa)

A lo largo de 50 pasadas, los diseñadores desplegaron una propuesta que puso el foco en el color, el oficio y la identidad, con una mirada contemporánea sobre la Alta Costura realizada en nuestro país. La colección propone un regreso al origen y a aquellos elementos que permanecen con el paso del tiempo, aunque reinterpretados desde una perspectiva vanguardista y actual. Además, reivindica así el valor de la moda nacional y el trabajo detrás de cada pieza.

Elina Costantini en el desfile de Laurencio Adot (Crédito: Prensa)

Así fue el regreso de Elina Costantini a las pasarelas

Elina Costantini fue la gran protagonista de la noche al formar parte del desfile. La empresaria recorrió la pasarela con diseños que combinan el espíritu y el trabajo artesanal de la Alta Costura con un concepto Ready-to-Wear, listas para usar. El cierre quedó a cargo suyo, en un momento de profunda emoción concebido como homenaje a Arlete Pinheiro de Azevedo, hermana de Thiago Pinheiro, recientemente fallecida. Un final especialmente significativo que unió moda, afecto y recuerdo y donde Elina subió a la pasarela para homenajearla bajo la mirada atenta de su esposo, Eduardo Costantini.

Elina Costantini regresó a las pasarelas y cerró el desfile de Laurencio Adot (Crédito: Prensa)

La presencia de Elina Costantini y Eduardo Costantini se sumó a la lista de invitados que acompañaron esta iniciativa. Los empresarios compartieron una velada en la que la moda se convirtió en una herramienta para visibilizar una causa vinculada al bienestar y el futuro de los más chicos. De esta manera, la modelo volvió a las pasarelas y cerró el desfile de Laurencio Adot con un emotivo homenaje.