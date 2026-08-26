Andrea Rincón se casa con Mauricio Corrado y prometió no hacer el amor hasta ese día

Dice haber alcanzado una paz que antes no tenía, después de transitar un infierno. “¿Por qué me caso? Aprendí a amar bien. Hubo idas y vueltas, pero cuando vino el miedo y traté de romper todo, él se mantuvo ahí. Logró atravesar esa coraza que tenía. Y también porque es la persona que mejor amé. Lo pude perdonar mucho. Y creo que él también a mí”, reconoce Andrea Rincón (41), quien luego de reconciliarse en diciembre pasado anuncia su boda con Mauricio Corrado (53), el hombre con el que ya se había comprometido hace casi tres años.
El reencuentro de Andrea Rincón con Mauricio Corrado y la decisión de volver a apostar por el amor
“Acepté dar este paso después de mucha terapia y un arduo trabajo interno. También tiene mucho que ver el haber conocido a Dios y descubierto mi propia identidad. Ser más misericordiosa conmigo me hizo serlo con los demás. Tenía mucho miedo a que me lastimaran, siempre pensaba que nunca iba a ser suficiente para nadie. Tenía una mirada de mí bastante horrible”, afirma la actriz y exvedette, cuyo camino de fe cristiana y evangélica la puso a prueba y la hizo experimentar, según cuenta, un exorcismo y eventos sobrenaturales que también padeció su futuro esposo, creyente al igual que ella.
“Me pusieron la mano en la espalda y yo terminé convulsionando. Y no obstante seguí dos años escupiendo sangre. Cuando me puse en pareja con Mauricio, él también llegó a vomitar sangre. Lo que nos dicen es que había algo para que no estemos juntos. Me habían hecho un trabajo y me estaba limpiando”, explica Andrea, quien eligió a la diseñadora Cynthia Martos para que le realice su vestido de novia.
“A nuestra reconciliación la mantuvimos en secreto porque dijimos, bueno, vamos a ver cómo funciona. Primero, de las familias, después de los amigos y, de los medios, ni hablar. Creo que él me conoció en el momento donde mejor estoy plantada en la vida. Esta es la mejor versión de Andrea, por lo menos hasta hoy”, detalla la conductora y productora del ciclo de TV y entrevistas “Con todo respeto”, que se emite por El Nueve.
Así será el casamiento de Andrea Rincón y Mauricio Corrado
“Nos casamos por Civil el 19 de noviembre, porque fue el día en el que una amiga me habló de Dios. No me lo olvido más. También es el cumpleaños de mi abuela Ñata, que vive rezando por mí y siempre quiso que me casara”, agrega Rincón.
Su boda religiosa y gran festejo, sin embargo, recién llegarán el año que viene. “La idea es casarnos por iglesia, creo que el 7 de marzo, porque quiero que sea domingo, mi día favorito, y hacer la fiesta. Averiguamos en muchos lugares y no hay fecha este año para cuando nosotros queremos. A Mauricio primero le dije casémonos nosotros solos pero él quería compartir. Y ahora ya me convenció. Siempre soñé con el casamiento. Es un gran anhelo. Formar una familia es mi sueño. Y creo que él es el adecuado para hacerlo. Es la persona que me trajo Dios para que lo haga”, admite Andrea, quien, hasta convertirse en esposa, ha decidido mantener el celibato.
“Nosotros somos cristianos. Cuando volvimos con Mauricio le dije que esta vez yo quería que las cosas salieran bien y que deseaba que nos guardáramos hasta el matrimonio. ‘¡Si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien!’, me dijo. Así es que así seguimos. Quiero llegar al altar sin relaciones sexuales. ¿Por qué? Como una obediencia. Como una manera de agradecerle a Dios todo lo que hizo por mí, de agradecerle de dónde me sacó. También para bendecir el matrimonio. Siempre le pedía a Dios un compañero que me ame, que sea fiel. Algo distinto a lo que yo veo en el mundo”, se sincera la actriz.
“Cuando yo me separé de él, a los hombres que conocí también les planteé lo mismo y no pasó absolutamente nada. Mis amigos me decían ¡estás loca! Salía con chicos, me iba a cenar y ni siquiera un beso me daban. Conocí a alguien durante cuatro meses y no pasó absolutamente nada”, aclara Rincón.
“Porque cuando hice las cosas mal en mi vida me fue muy mal. Fui una persona muy infeliz. Cuando me desordené, para decirlo de alguna manera, yo estaba en un infierno. Todo lo que me sucedió me sirvió de enseñanza. Tuve problemas de adicciones, pero después pude ayudar a muchos adictos. Me pasó de dormir en una plaza y yo decía, no voy a salir de acá, y hoy tengo mi casa. Después de todas las cosas horribles que me pasaron pude hacer cosas maravillosas. Entonces, siento que cuando empecé a hacer las cosas bien, cuando empecé a ordenarme, cuando me alineé con Dios, mi espíritu empezó a estar limpio. Hoy estoy bien, me siento feliz, estoy tranquila. Yo no practico una religión. Yo practico un modo de vida nuevo. Y estoy feliz con cómo estoy ahora”, remarca la actriz sobre esta etapa tan plena de su vida, en la que el respeto y cuidado de los vínculos es crucial.
“Así empezamos a poder hablar”: Andrea Rincón reveló por qué hace coaching de pareja con Mauricio
“Con Mauricio hoy hacemos coaching de pareja, así empezamos a poder hablar, porque a él, que hoy está intentando sanar heridas que tiene de la infancia, le costaba mucho. Nadie va a venir entero. Yo también estoy sanando. Era otra y el amor me daba mucho, mucho temor y creo que había cosas que yo arrastraba de mis antiguas relaciones. Estuvimos lejos uno del otro, con otras parejas, pero nunca nos dejamos de amar. Nos separamos y él se puso un local en la esquina de mi trabajo para poder verme. Insistió. Hasta que un día nos cruzamos, nos abrazamos y lloramos juntos. Y ahora nos vamos a casar”, revela Andrea, con la emoción a flor de piel.
“Siento que Dios nos hizo encontrarnos, porque desde que estamos juntos los dos evolucionamos mucho. Pude sanar este problema que tenía con el género masculino, entender que él no es lo que me hicieron. Y que lo que pasó ya pasó. Que tengo una hoja en blanco para poder escribir una nueva historia. Y que, en paz, aprendí a querer, a quererme y a confiar”, concluye Rincón, con la ilusión de iniciar uno de los capítulos más felices de su vida.