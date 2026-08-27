Nicole Neumann deslumbró con su look gold glow: mini vestido de paillettes y cartera metalizada

Nicole Neumann es una de las grandes referentes de la moda argentina y, una vez más, no dejó de sorprender a sus seguidores en redes sociales con un look 'gold glow' cargado de glamour, y elegancia. La modelo suele compartir diferentes propuestas de estilo con su comunidad virtual y, en esta oportunidad, apostó por una elección que rápidamente se destacó por su brillo: un mini vestido de paillettes y una cartera metalizada.

Nicole Neumann brilló con su mini vestido de paillettes dorado

Nicole Neumann compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías que muestran su outfit durante una cata de chocolates. En las imágenes, la modelo exhibió cada detalle de su estilismo, que se convirtió en el centro de todas las miradas. La publicación recibió numerosos comentarios y reacciones de sus seguidores, quienes elogiaron la elección de las prendas y el modo en que logró construir una apariencia distinguida y moderna.

El look gold glow de Nicole Neumann

El outfit elegido por la conductora del streaming Solo con Niki fue una verdadera declaración de estilo, luciendo un look 'gold glow' conformado por un mini vestido de paillettes de gala ajustado color dorado, confeccionado íntegramente con lentejuelas.

Uno de los aspectos más llamativos del vestido fue la espalda descubierta. Este recurso sumó un toque de sensualidad y permitió que el diseño adquiriera una apariencia más sofisticada. La caída fluida de la tela acompañó los movimientos de Nicole y suavizó el efecto ajustado de la prenda. A su vez, las mangas largas y el corte mini equilibraron el conjunto y le otorgaron una elegancia clásica.

Nicole Neumann deslumbró con su mini vestido de paillette

La cartera metalizada de Nicole Neumann que se robó todas las miradas

Como accesorio principal, Nicole Neumann llevó una cartera de mano metalizada con forma de media luna, también en un tono dorado brillante. La pieza vanguardista complementó la textura del vestido y reforzó la estética lujosa del outfit para un evento nocturno. En cuanto al peinado, la influencer eligió llevar el cabello suelto.

Para completar el look, la modelo optó por unas sandalias de tiras finas con taco aguja. La elección del calzado resultó acertada, ya que su diseño minimalista permitió que toda la atención se concentrará en la riqueza textil del vestido dorado. Las sandalias, además, estilizaron aún más la figura y mantuvieron la línea elegante de la propuesta.

La cartera metalizada de Nicole Neumann que se robó todas las miradas

Con esta brillante aparición que combinó un mini vestido de paillettes, una cartera metalizada y unas sandalias de tacón, Nicole Neumann volvió a demostrar por qué es considerada una de las figuras más influyentes de la moda y una experta a la hora de combinar glamour, seguridad y alta costura.