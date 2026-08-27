Entramos en el soñado vestidor de Zaira Nara: carteras de lujo, percheros abiertos y una decoración en tonos neutros

Zaira Nara mostró un rincón de su casa que refleja a la perfección su pasión por la moda y el orden. Se trata de su soñado vestidor, un espacio que se destaca por su estilo elegante y funcional, con detalles que no pasaron desapercibidos en las redes sociales.

Así es el vestidor de Zaira Nara: orden, diseño y estilo minimalista

Zaira Nara mostró uno de los espacios más deseados por cualquier amante de la moda: su vestidor. La modelo compartió imágenes de este sector de su casa y dejó ver un ambiente amplio, ordenado y pensado para tener cada prenda y accesorio a la vista. La propuesta combina funcionalidad y estética con una decoración en tonos neutros, muebles de líneas simples y mucho espacio de guardado.

Zaira Nara

El vestidor cuenta con percheros abiertos, una elección que además de facilitar la organización permite tener la ropa visible y a mano. Las prendas aparecen distribuidas por sectores y cuidadosamente acomodadas, mientras que los estantes superiores están destinados a prendas dobladas.

La elección de una estructura en tonos claros genera una sensación de amplitud y luminosidad. El blanco y los tonos madera predominan en el espacio y aportan un estilo cálido y minimalista, sin demasiados elementos decorativos que compitan con el verdadero protagonista: su guardarropa.

Así es el vestidor de Zaira Nara: orden, diseño y estilo minimalista

Un rincón especial para sus carteras de lujo

Las prendas no son las únicas protagonistas ya que Zaira Nara también cuenta con un sector cercano especialmente destinado a sus carteras de lujo, que se encuentran organizadas en estantes y perfectamente exhibidas. A diferencia de la ropa, los bolsos de costosas firmas están reunidos en otro espacio cercano y distribuidos de manera estratégica.

Los mismos aparecen ordenadas por color, creando una especie de exhibición que permite identificar rápidamente cada pieza y, al mismo tiempo, suma un atractivo visual al ambiente. Entre los modelos que se alcanzan a ver predominan los tonos rosados y pastel, con distintas formas, tamaños y texturas. Algunas piezas presentan el clásico matelassé, mientras que otras tienen diseños más estructurados.

El rincón especial de Zaira Nara para sus carteras de lujo

El sector también funciona como espacio de exhibición: en lugar de guardar las carteras detrás de puertas, Zaira Nara las mantiene a la vista y organizadas sobre estantes, una tendencia cada vez más elegida en vestidores modernos. El resultado recuerda a una verdadera boutique privada.

Por otro lado, la organización es uno de los puntos fuertes del espacio. Las prendas están separadas por categorías y colores, mientras que los cajones permiten mantener doblada y protegida aquella ropa que no necesita estar colgada. La combinación de percheros abiertos, estantes y cajoneras permite aprovechar cada centímetro del vestidor sin perder la sensación de orden. A esto se suma una paleta neutra y una alfombra beige que funciona como fondo perfecto para las prendas y accesorios.

Zaira Nara mostró su lujoso vestidor

Así es el soñado vestidor de Zaira Nara: carteras de lujo, percheros abiertos y una decoración en tonos neutros. Un rincón que se caracteriza por tener una distribución práctica, muebles claros y un sector con estantes destinado a sus exclusivos accesorios.