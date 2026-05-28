Serena Bruenner invitada de lujo en el desfile de Ibraina Atelier en el Four Seasons

En el marco de una nueva edición de Bridal Runway Latam en el Four Seasons de Buenos Aires, en la primera fila del desfile de Ibraina Atelier, la modelo y empresaria Serena Bruenner se destacó entre los prestigiosos invitados por su impactante belleza y su look super original y elegante. Ataviada con un diseño de alta costura de Floriana, con cuello alto, hombros desnudos y ruedo de largo irregular, un vestido inspirado en las pasarelas internacionales pero adaptado a su estilo personal, Serena completó su outfit con joyas de Rubí Rubí y sandalias de Dolce&Gabbana. Su presencia no pasó inadvertida.

Serena Bruenner invitada VIP al desfile de Ibraina

“Estoy feliz por participar de este evento y estoy muy entusiasmada por vivirlo rodeada de amigos y creadores de moda. Junto a mi manager, Sol Miranda, pensamos cada detalle de mi look para elevar la energía de este gran encuentro para la moda argentina. Muchos me consultaron por mi vestido ya que además del corte perfecto, llamó la atención el color, un celeste intenso que contrastaba con los destellos de las joyas elegidas. Quiero empezar a incorporar más color a mis looks, y siento que este vestido fue un gran acierto” comentó Serena a Caras.

Recién llegada de uno de sus viajes laborales por Europa, Serena no dudo en asistir al Bridal Runway Latam para aplaudir a uno de sus diseñadores que la inspiran: Fabio Toñanez. “Además de ser un gran amigo, nació en mi provincia, Misiones, y hemos trabajado juntos en varias oportunidades junto a su marca Ibraina Atelier. Me identifico mucho con su universo creativo porque combina elegancia, identidad y originalidad de una manera muy auténtica. Sus diseños tienen mucha personalidad, pero al mismo tiempo mantienen una sofisticación muy fina.”

Serena Bruenner Junto al diseñador Fabio Toñanez

Consultada por su participación en las fotos para la tapa de la revista Glamour Bulgaria, junto a tu hermana Agustina, con una producción de fotos de alto impacto, Serena se muestra entusiasmada: “Todavía no termino de creerlo. Estar en la portada de una revista de moda internacional siempre fue uno de mis grandes sueños, creo que es algo a lo que aspiramos muchas personas dentro de esta industria. Y vivirlo junto a mi hermana, con quien comparto esta pasión desde chicas, lo hizo todavía más especial. Haber trabajado en Miami con un equipo tan talentoso, creativo y comprometido fue una experiencia increíble. Todas las fotos me generan algo distinto, pero más allá de la imagen, lo que más me moviliza es pensar que de niñas jugábamos a sacarnos fotos imaginando este mundo, y hoy verlo hecho realidad es profundamente emocionante para mí.”

Para Serena Bruenner, la moda y el estilo personal son grandes aliados para mostrarse ante el mundo en todas sus facetas modelo, empresaria e influencer: “La ropa es una forma de expresión muy importante en mi vida, porque refleja mucho cómo me siento cada día. Diría que mi estilo es una mezcla entre lo clásico y lo minimalista, pero siempre con un toque glam. Suelo elegir colores neutros y sumar accesorios o detalles que eleven el look y le den personalidad” subraya con convicción. “Para mí, el verdadero lujo es el tiempo. Poder vivir mis días con calma, disfrutar los momentos y conectar con las personas que amo. Hoy, para mí, poder elegir la paz y la calidad de vida es el mayor lujo de todos”.

El universo creativo de Ibraina Combina Elegancia identidad y originalidad

En pocos días, Serena partirá hacia Miami para participar en el Miami Swim Week y desfilar junto a modelos del staff de SM Models para la marca Tina Beachwear, de su hermana Agustina Bruenner. “Es un evento muy importante dentro de la moda internacional y me hace muy feliz formar parte de una experiencia así. Lo que más disfruto de trabajar en Miami es la energía creativa que se vive constantemente y la diversidad de estilos y oportunidades que conviven en la ciudad”

Serena Bruenner Junto al empresario Martin Gandara al término del desfile

Serena Bruenner se mueve entre pasarelas, portadas y viajes, pero cuando habla lo hace sin poses. Desde su portada para Glamour en Europa hasta su regreso a Buenos Aires para continuar haciendo crecer su agencia de modelos SM Models y asistir a varios desfiles y eventos, como este exclusivo de la revista Caras en el Four Seasons. Esta charla nos permitió un acercamiento a la mujer detrás del modelo: lo que la inspira, lo que entiende por lujo y el estilo que elige cuando nadie la mira. Una verdadera self made woman en constante superación.