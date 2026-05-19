Este invierno, el diferencial es Blu

Bariloche se reinventa esta temporada. La emblemática ciudad rionegrina se dispone a vivir un invierno que trasciende lo convencional, elevando los estándares del lujo y la aventura a una nueva categoría. La apertura del Radisson Blu Bariloche, cuya alianza estratégica con Fire On Ice promete una experiencia de nieve distinguida, exclusiva y profundamente personalizada, redefiniendo el destino para los esquiadores.

El nuevo paradigma en hospitalidad

El Radisson Blu Bariloche trasciende la noción tradicional de alojamiento: se erige como el corazón de un invierno renovado. Su propuesta estética conjuga la calidez de la Patagonia con una sofisticación de diseño y arquitectura, ofreciendo a sus huéspedes una ubicación privilegiada y servicios de excelencia, donde el descanso adquiere un carácter tan placentero como la propia montaña.

Alianza “Fire On Ice”: la nieve con quienes saben de nieve

Con el propósito de ofrecer una temporada verdaderamente superlativa, Radisson Blu Bariloche ha consolidado una alianza exclusiva con Fire On Ice, referentes indiscutidos en experiencias de alta montaña que otorga a los huéspedes la experiencia de una Operadora Oficial de Aspen Snowmass, Colorado Ski, Snowboard & Mountain Resort y Cerro Catedral con experiencias de montaña que dejan su huella en la vida de un esquiador.

“Nos proponemos que el viajero no solo esquíe, sino que experimente Bariloche desde una perspectiva inédita. La armonía entre el refinamiento en hospitalidad de Radisson Blu y la adrenalina en excelencia operativa de Fire On Ice en el Catedral da lugar a una propuesta única en la región que sorprenderá al huésped, que ya simplemente repetía lo mismo año tras año”, complementan desde la dirección del hotel.

Con Packs como el DUO SKI Mini Week de 4 noches + 3 días de SKI para dos personas, o el FAMILY SKI Week,

7 noches + 6 días de SKI para 2 adultos y 2 menores de 12 años y precios que parten de los USD 3.841, la propuesta se antoja irresistible. Los clientes con tarjetas de crédito Visa Signature Macro Selecta obtienen, además, hasta 12 cuotas sin interés.



Sobre Radisson Blu Bariloche

Integrante de Choice Hotels, una de las cadenas hoteleras más prestigiosas a nivel global, desembarcó en Bariloche con una oferta de servicio de excelencia, gastronomía de autor y habitaciones de diseño que ofrecen vistas incomparables al Lago Nahuel Huapi, con una ubicación privilegiada, en Avenida Exequiel Bustillo 1099, a pasos del Centro Cívico de la Ciudad.

Sobre Fire On Ice

Especialistas en servicios de montaña y experiencias de nieve exclusivas, en diferentes localidades del mundo, distinguidos por su compromiso con la seguridad, la innovación tecnológica y la creación de momentos memorables en la provincia de Río Negro.

Cómo asegurar la experiencia

La temporada 2026 promete nieve y niveles de ocupación récord con lo que la disponibilidad será limitada.

Para garantizar una experiencia personalizada y acceder a los beneficios exclusivos de esta alianza, el hotel ha habilitado su canal de reservas anticipadas.

Una oportunidad para formar parte de la experiencia que redefine la manera de vivir el invierno: in Blu.



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