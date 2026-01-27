Sunset, música en vivo y experiencias al aire libre: así son las actividades de verano de Chevrolet en Pinamar y Cariló

Antonella Occhipinti

Este verano 2026 Chevrolet volvió a la costa argentina con una propuesta que acompaña la rutina de las vacaciones y se fusiona con las actividades de quienes eligen el mar y el bosque para veranear. Bajo el concepto “Esto es Chevrolet”, la marca se despliega en Cariló y Pinamar con experiencias de manejo, espacios de exhibición y encuentros abiertos al público pensados para disfrutar el verano desde distintos momentos del día.

Sunset, música en vivo y sets de DJ: el punto de encuentro para disfrutar del verano en Pinamar

El atardecer fue el punto de partida de la propuesta que se sumó a la agenda de verano en la costa. Frente al mar y con el sol escondiéndose, Chevrolet desplegó una full experience para disfrutar de la playa en Pinamar con propuestas que invitan a conocer las novedades automotrices sin interrumpir la diversión en vacaciones.

El show de Luz Gaggi en Pinamar.

El Parador Bruni Beach fue testigo de “Esto es Chevrolet”, donde la música, los autos y la playa se encontraron en un mismo lugar para vivir uno de los sunsets más esperados de la temporada. El evento comenzó con un show en vivo de Luz Gaggi, ex participante de La Voz Argentina. La presentación ocurrió en la puesta del sol y generó un clima de escucha y emoción compartida entre el público transmitido por la expresión y calidez de la artista.

Con la llegada de la noche la escena cambió de ritmo y el baile tomó protagonismo. Un performance de fuego dio inicio al set de DJ que acompañó el final del día e hizo del encuentro un momento más distendido con música, hits del verano y la energía del público disfrutando frente al mar.

Florencia Savignone, Gerente de Marketing de General Motors Sur América.

“Llegamos al verano después de renovar el 100% de nuestro portfolio en 2025, con el line-up de producto más amplio de la industria. Desde Cariló y Pinamar, la propuesta es acompañar a los clientes durante la temporada con más momentos, más experiencias y más innovación, integrándonos al plan de vacaciones”, explica Florencia Savignone, Gerente de Marketing de General Motors Sur América.

Cuando el manejo se convierte en experiencia: off road entre bosques y médanos en Pinamar

La experiencia off road propone un recorrido que va más allá de la prueba de manejo tradicional. El trayecto comienza entre los bosques de Pinamar y avanza progresivamente hacia los médanos, marcando un cambio claro de escenario. El recorrido, que puede realizarse sobre la Silverado, S10 o Trailblazer, invita a atravesar distintos terrenos y entender el vehículo en contexto real, acompañados por guías que conducen la experiencia.

“Las travesías son una parte central de la experiencia de verano: se realizan durante todo el verano, de jueves a domingo, en distintos horarios y permiten conocer en primera persona todo el portfolio de pick-ups. Es una experiencia segura, en espacios delimitados y acompañada por expertos, pensada para vivir el producto y entender sus diferenciales”, sostiene Florencia Savignone.

El test drive transmite seguridad y control en todo momento. Las camionetas responden con solidez en los tramos más exigentes del circuito y permiten avanzar con confianza evitando la sensación de riesgo. Daniel, chofer oficial de Chevrolet, explica que ese equilibrio es clave para quienes participan de una experiencia off road por primera vez: “La idea es que la gente disfrute el camino. Los vehículos responden muy bien, se sienten firmes y eso da tranquilidad, incluso en la arena”.

Daniel explica que esa combinación entre recorrido, acompañamiento y respuesta del vehículo termina siendo decisiva para quienes están interesados en los modelos. Más que un test drive, el off road es como una vivencia completa, donde el paisaje y la conducción se complementan para marcar el funcionamiento y respuesta de la gama.

Cómo anotarse para las experiencias off road

Días: de jueves a domingos

Horarios : 11:00 | 16:00 | 18:30

Para ser parte de los test drive y las experiencias off road es necesario realizar una inscripción previa en el sitio oficial de Chevrolet.

Un espacio pensado para disfrutar el verano en familia en el corazón de Cariló

El stand de Chevrolet en Cariló, ubicado en Avellano 255, propone una pausa dentro del ritmo del verano. Durante las tardes recibe a familias que se detienen a mirar los modelos en exhibición, se suben a los vehículos y conversan con los asesores sobre las novedades de la marca.

Este espacio, pensado para que los visitantes puedan conocer los modelos desde la cercanía y el uso real, pone en primer plano a las gamas más destacadas de Chevrolet:

Spark EUV , el primer auto 100% eléctrico de la marca.

Captiva PHEV , la híbrida enchufable que se presenta en la Costa Argentina tras el éxito de su preventa.

Silverado y S10 , las clásicas pick-ups de Chevrolet.

Tahoe Z71, tras su éxito en Estados Unidos se exhibirá en el país.

Desde General Motors destacan el crecimiento y posicionamiento de los vehículos eléctricos e híbridos desde su llegada al país. En este sentido, Savignone señala: “La llegada del Spark 100% eléctrico y de la Captiva híbrida enchufable marca un paso muy importante en nuestro camino hacia la electrificación. La Captiva ya tuvo una preventa exitosa y combina más de mil kilómetros de autonomía con tecnología y seguridad, funcionando como una puerta de entrada para quienes empiezan a explorar este nuevo tipo de movilidad”.

La propuesta en el stand combina exhibición de producto con atención personalizada y actividades pensadas para toda la familia. Este rincón en el corazón de Cariló funciona como un punto de encuentro que se suma al disfrute de la temporada integrando los autos a la experiencia cotidiana del verano en la costa.

Qué actividades realizar en el stand de Chevrolet en Cariló

Torneos de vóley, tejo y truco.

Clases de yoga .

Huerta infantil con Feli Castro.

“Mini” carreras de autos

Travesías VIP con masterclass y cena junto a los chefs de Locos x el Asado.

Sunsets con shows en vivo.

DJs invitados.

El stand está abierto todos los días de 18 a 24 hs hasta el 17 de febrero.