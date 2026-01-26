Natalia Álvarez: liderazgo con identidad propia

A lo largo de su trayectoria, Nata supo desarrollar proyectos que reflejan una fuerte intuición estética y una capacidad natural para generar espacios de encuentro, intercambio y crecimiento. Lejos de los modelos rígidos, su liderazgo se apoya en la escucha, la colaboración y una visión contemporánea del trabajo, donde el bienestar y la ambición conviven en equilibrio.

Hoy, instalada en un presente de consolidación, elige con precisión cada paso que da. Más selectiva y segura, apuesta a iniciativas que la representen y que acompañen el ritmo de vida que decidió diseñar: dinámico, consciente y alineado con sus valores. Para ella, el éxito no es solo una meta, sino una forma de habitar el proceso.

Su estilo personal refleja esa misma filosofía. Natalia encarna una elegancia natural, sin excesos, donde el diseño, los detalles y la simpleza bien pensada cobran protagonismo. Amante de los espacios armónicos, del tiempo de calidad y de los rituales cotidianos, encuentra inspiración tanto en la ciudad que la rodea como en los vínculos que construye.

Referente de una generación de mujeres que lideran sin perder sensibilidad, Nata Álvarez representa un nuevo modo de hacer y de vivir: auténtico, sofisticado y profundamente conectado con su identidad. Desde Mar del Plata, proyecta una visión que combina propósito, estilo y futuro.

No solo es un ejemplo a seguir para las mujeres emprendedoras, sino que también es CEO de Style Contenidos y directora de High Style Management, desde donde impulsa proyectos que combinan estrategia, comunicación y una fuerte sensibilidad estética. Conduce el podcast Presente Perfecto, un espacio de reflexión y diálogo en el que aborda temas vinculados al liderazgo, el presente y la construcción de identidad. Desde hace 11 años cumple un rol institucional destacado como jurado oficial de los Premios Estrella de Mar en Mar del Plata, reafirmando su compromiso con la cultura y la escena local. En el plano personal, está casada desde hace 32 años con Leonardo Zanabre y es madre de tres hijos: Juan de la Cruz, Delfina e Isabella Zanabre Álvarez, pilares fundamentales de su vida y de la forma en que concibe el equilibrio entre lo profesional y lo personal.

Amiga entrañable de Graciela Borges, quien pasa largos periodos de estadía en Mar del Plata para disfrutar con Natalia de salidas gastronómicas y culturales .

Nata se ha convertido en una embajadora de la ciudad de Mar del Plata, y por su trabajo incansable de difusión de la ciudad ha sido declarada en el 2023 vecina destacada de la ciudad por el HCD del partido de gral Pueyrredon, evento en el cual estuvo acompañada por sus amigas Teresa Calandra , Evelyn Scheidl , Nequi Galotti y Delfina Frers. Su amiga Ginette Reynal suele decir que nata es La LLAVE porque no hay puerta que no pueda abrir en la ciudad .

@alvareznata en Instagram

@presenteperfecto.podcast

@stylecontenidos