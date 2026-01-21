Casa Fabric, el parador de Pinamar que es tendencia este verano

Casa Fabric se destacó este verano como uno de los paradores más elegidos de Pinamar y logró instalarse como una de las propuestas que marcan tendencia en la playa. Con una vista abierta al mar y una identidad bien definida, desde su apertura el espacio llamó la atención de un público que busca opciones distintas con foco en la calidad del menú.

La carta combina cocina asiática, nikkei, peruana y mediterránea con platos clásicos de un parador argentino, reinterpretados con un sello propio. Durante esta temporada, la incorporación de brasas y asador nipón terminó de consolidar la propuesta: chori nipón, yakitoris y ojo de bife con hueso conviven con sushi, tiraditos y pokes, que se volvieron protagonistas de los almuerzos. A esto se suma una barra exterior dedicada a aperitivos y coctelería de autor, pensada para acompañar las tardes frente al mar.

Más allá de la gastronomía, Casa Fabric también se diferencia por el diseño de sus espacios con un recorrido visual que lleva a distintos destinos del mundo. Referencias a playas de Bali, Tulum o el Mediterráneo se integran de manera natural al paisaje de Pinamar y generan un clima de relax que acompaña la estadía. En su primer año de funcionamiento, el balance es positivo y, según explica Esteban, su fundador, el parador logró responder a una demanda clara: ofrecer calidad, tendencia y una experiencia integral para disfrutar la playa.

CARAS.: ¿Cómo viene resultando la temporada de verano 2026 en Pinamar?

Esteban.: ¡La temporada viene super bien! Logramos posicionarnos como parador en tendencia y la gente nos elige por calidad de menú y buen diseño.

C.: ¿Cuál es el diferencial de Casa Fabric frente al resto de las propuestas gastronómicas de la zona?

E.: Somos el único parador que fusiona sabores de todo el mundo, sushi, peruana y mediterránea con los platos clásicos de un parador de playa bien argentino. También incorporamos brasas y asador nipón con un horno josper en nuestra exclusiva barra exterior donde también preparamos aperitivos y alta coctelería de autor.

C.: ¿Qué evaluación haces del primer año de Casa Fabric en Pinamar? ¿Cómo se gestó la idea de la apertura del local y que crecimiento tuvieron en este tiempo?

E.: El balance del primer año es notablemente positivo. Abarcamos una necesidad latente en los paladares del turista de Pinamar que busca un lugar en playa con los sabores distintivos de la cocina nikkei y asiática sin perder la nostalgia de los clásicos de playa a los cuales reversionados con un toque distintivo de nuestras recetas, ¡como las rabas con salsa acevichada que la rompen!

C.: ¿Cómo se pensó en el diseño y desarrollo arquitectónico del lugar?

E.: Venir a Casa Fabric además de una experiencia culinaria completa también es un paseo por distintos paraísos naturales del mundo. Desde Tulum a Bali, o algún rincón del mediterráneo, cada espacio de Casa Fabric fue diseñado para sumergirnos en un viaje.

C.: ¿Cuáles son los elegidos de la carta en la temporada 2026? ¿Qué adaptaciones de la carta hicieron?

E.: Este año fue protagonista la incorporación de las brasas al menú. Las estrellas son el Chori nipón, que acompaña no solo almuerzos sino tardes con algún Aperol Spritz. También destacan los yakitoris y el ojo de bife con hueso. Y no podemos dejar de mencionar a los pokes que son un completo suceso de los mediodias frente al mar junto al sushi y tiraditos novedad de atún rojo y pistacho.

C.: ¿Cuál es el diferencial de experiencia que viven los clientes en Casa Fabric?

E.: El diferencial de Casa Fabric es nuestra meta en sí misma: brindar al cliente una experiencia completa de viaje y acercarle una sensación de bienestar absoluto en sus días de merecido relax. Esta experiencia comienza desde la visual cuando llega a las puertas de Casa Fabric y se extiende al paladar con nuestra propuesta gastronómica con una curaduría cuidada y pensada para fusionarse con el entorno y el momento.