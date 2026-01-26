Todo lo que tenés que saber sobre CARAS Golf en Links Pinamar, el torneo más exclusivo del verano

El verano en Pinamar se prepara para recibir uno de los encuentros más esperados de la temporada. En los próximos días, el Links Pinamar volverá a convertirse en el escenario donde el deporte, el paisaje y el lifestyle de alto nivel se cruzan en una cita que ya empieza a sentirse.

Con fechas marcadas para el 27 y 28 de enero, el CARAS Golf anticipa dos jornadas de competencia intensa, elegancia y experiencias exclusivas. Más de 150 jugadores se preparan para disputar un torneo de 36 hoyos que promete destacarse no solo por su exigencia deportiva, sino también por el entorno único de la costa.

Un desafío que se vive antes de empezar

La expectativa crece. La organización, a cargo de RK Producciones, junto a Teedel 1 y La Biela, adelanta una puesta en escena de primer nivel, diseñada para ofrecer una experiencia integral dentro y fuera del green. El campo, el ritmo del torneo y el clima de temporada alta se combinan para crear un evento que va mucho más allá de la competencia.

Cuando el golf se convierte en plan

CARAS Golf no es sólo deporte: es encuentro, es verano, es escenario social. Personalidades, invitados especiales y amantes del buen vivir formarán parte de un evento que invita a disfrutar del aire libre, las conversaciones largas y el espíritu relajado que define a Pinamar.

El cierre promete ser uno de los momentos más esperados: un sunset exclusivo el miércoles 28, en el mismo predio del Golf, que coronará dos días donde el juego, el paisaje y la experiencia se funden en una misma postal.

El green ya espera. Pinamar también. Y el verano 2026 empieza a escribir uno de sus capítulos más exclusivos.