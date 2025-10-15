Territorio Moda: estilo, solidaridad y diseño argentino en una jornada única

El 21 de septiembre, el Hotel Camberland de Ramallo abrió sus puertas para dar vida a la primera edición de Territorio Moda, un nuevo espacio creado para que la moda argentina tenga su punto de encuentro. Bajo el sol de la tarde, la pasarela reunió a diseñadores consagrados y talentos emergentes que presentaron sus colecciones primavera–verano, sorprendiendo al público con propuestas frescas, innovadoras y cargadas de estilo.

Más allá de las tendencias, la jornada tuvo un propósito que la hizo aún más especial: Territorio Moda colaboró con la Fundación Más Humanidad de Familia CONIN, reafirmando que la moda también puede transformarse en un puente solidario, donde cada diseño es parte de una causa mayor.

La conducción estuvo a cargo del reconocido César Juricich, quien con su impronta y carisma guió cada momento del evento. La organización general de Mara García y la producción de Romina Meren garantizaron una puesta impecable que combinó profesionalismo, sensibilidad y calidez.

Con esta primera edición, Territorio Moda no solo marcó un hito en el calendario fashion , sino que también dejó un mensaje claro: la moda es arte, es expresión y, cuando se une a la solidaridad, puede convertirse en motor de transformación social.