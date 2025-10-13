Quién fue el último ganador de La Voz Argentina y cómo es su vida actual

La Voz Argentina se consolidó como uno de los programas de talentos más exitosos del país, combinando competencia, emoción y música en cada temporada. Cada participante debe demostrar su talento y estilo frente a un jurado que, inicialmente, lo evalúa sin verlo, confiando únicamente en el potencial vocal.

Yhosva Montoya y Soledad Pastorutti

A lo largo de las ediciones, el certamen no solo premia a los mejores cantantes, sino que también les ofrece una plataforma para desarrollar su carrera musical. Entre los ganadores recientes, hay un artista que logró destacar por su color de voz, su personalidad y su impronta en los escenarios.

El último ganador de La Voz Argentina

Yhosva Montoya, oriundo de Gaiman, Chubut, se coronó como el último ganador de La Voz Argentina en 2022. Participando en el team de Soledad Pastorutti, Montoya cautivó al jurado y al público por igual, logrando imponerse con el 52,4% de los votos frente a Ángela Navarro.

Desde sus primeras audiciones a ciegas, el cantante demostró un talento natural para el folklore. Su paso por el certamen consolidó su nombre en el ámbito musical argentino y le brindó oportunidades de presentarse en distintos escenarios del país, abriendo un camino sólido hacia la profesionalización de su carrera.

La vida actual Yhosva Montoya

Tras su victoria en La Voz Argentina, Montoya continuó desarrollando su carrera artística. En octubre de 2024 lanzó su primer álbum de estudio, Mi destino, que tuvo buena recepción del público y reforzó su presencia en la escena musical. Además, se presentó en distintas ciudades del país, incluyendo una destacada actuación en el Senado de la Nación, representando a Chubut, su provincia natal.

Yhosva Montoya, La Voz Argentina 2022

El cantante mantiene contacto con sus seguidores a través de redes sociales. Según ha hecho saber, cerrará el año con cinco conciertos confirmados en Trelew, Buenos Aires, Chubut y Puerto Madryn. Después de su paso por La Voz Argentina, el joven artista continúa enfocado en la música y su crecimiento profesional, manteniendo la conexión con quienes lo acompañaron desde antes de su irrupción en el programa.