Desgarrador audio de Nico Vázquez tras el derrumbe en Miami: \"Estamos en shock\"

Tras salvarse de milagro Nico Vázquez intentó llevar calma con un audio que hizo circular en el que relató en primera persona el mal momento que vivió junto a su mujer, Gimena Accardi tras el derrumbe del edificio en el que estaban en Miami.



"Quiero mandar este audio para intentar darles tranquilidad. Agradecemos la preocupación", comienza diciendo en el desgarrador audio, Nico.

"La verdad que seguimos todavía en shock, pero no quiero ponernos a nosotros en el rol de lo más importante porque acá hay gente que está desaparecida, gente muerta y creo que lamentablemente esto continúa para muchos seres queridos que van a tener que sufrir esa pérdida", siguió Nico Vázquez con el relato.



Además, explicó: "Vivimos un momento muy fuerte con Gime. Veníamos de cenar, estacioné el auto como siempre en la cochera. Escuchamos un ruido muy fuerte pero no llegamos a entender qué pasaba y en diferencia de 6 o 7 segundos que subimos al ascensor, se movió. Parando en el lobby como siempre y arrancó una polvareda muy fuerte, un estruendo muy fuerte como si fuera...No entendíamos qué pasaba. No sabíamos si era un tornado o un ataque. Como en una película"

"Empezamos a correr con otras personas. No éramos muchos, estábamos desbordados por los nervios obviamente. Ahí recién entendimos que se había caído parte de lo que era el estacionamiento. Con muchos autos hundidos, alarmas sonando...", continuó el actor.

Así quedó el edificio que se derrumbó en Miami, donde estaban Nico Vázquez y Gimena Accardi.

Y siguió: "Gime me hace caer en la cuenta de lo cerca que estuvimos de no contarla. Pasan entre dos o tres minutos más, de no entender qué esta pasando...en estado de shock y le dije a Gime que cruzáramos. Ahí escuchamos un estruendo imposible de relatar porque no lo habíamos escuchado nunca en nuestras vidas. No sé."

"No éramos conscientes de lo que estaba pasando. No nos podíamos ni ver de la nube de polvo. Estábamos al lado el uno del otro y no nos podíamos ver.", dijo Nicolás.

Gimena Accardi y Nico Vázquez estaban vacacionando en Miami y cerrando algunas cuestiones laborales.

Y agregó: "Corremos desesperadamente y Gime se golpea con una palmera. Le sale un huevo muy grande en la cabeza, me asustó porque fue instantáneo, con sangre. Ahí si se hizo como un silencio, nos encontramos llenos de escombros. Los vecinos salieron a auxiliarnos con lo que había."

"Llegó la policía y los bomberos, lo que ya saben. Queremos darles tranquilidad y agradecerles la preocupación y vuelvo a repetir que estamos vivos de milagro. En shock y la angustia pasa por lo que sucedió y la gente que aún no apareció, entre ellos conocidos que estaban también ahí", cerró el actor en primera persona.