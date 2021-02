El triste mensaje de Morena Rial: "Que no juegue con tu salud mental..."

Morena Rial está instalada en Córdoba mientras se abre paso en el mundo de las tablas gracias a su papel en la obra "La mentirita". Si bien las aguas parecían estar calmas respecto a su relación con Jorge Rial, lo cierto es que el cumpleaños de More trajo polémica ya que la acusaron de armar una fiesta en la que no se respetaron los protocolos contra el COVID-19 y su padre, salió a decir públicamente que esta situación "le daba vergüenza".



Ahora, Morena usó las redes para dejar un mensaje enigmático que no quedó claro para quien estaba destinado. Eso sí, se pudo observar una cuota de tristeza en dichas palabras: “Tantas pidiendo rosas, maquillaje, etc. Hoy día lo que mejor puede regalarte una persona es estabilidad emocional, que no juegue con tus sentimientos y que te respete al máximo”, posteó Morena Rial.



El mensaje de Morena Rial, ¿dirigido a quién?

Tras la Story que compartió la cantante y actriz comenzaron a circular una ola de especulaciones. Los seguidores de Morena pensaron que estos dichos estarían dirigidos al padre de su hijo o hasta un incipiente romance.

¿Tendrá nuevo amor More o simplemente fue un palito para Facundo Ambrosioni? El tiempo dirá...

La relación de Rocío Rial con Morena tras el nuevo conflicto con Jorge Rial

Parecía que Morena Rial había dejado atrás el conflicto con su padre Jorge Rial luego de haberse instalado en Carlos Paz para hacer temporada de teatro. De hecho, el Intruso fue el primero en bancarla en que cumpliera su sueño de subirse a las tablas. Sin embargo, en los últimos días la joven quedó envuelta en una polémica tras haber organizado una supuesta fiesta clandestina con motivo de su cumpleaños y su padre salió a decir públicamente que se sentía "avergonzado" por eso. Tras defenderse y sostener que su agasajo no tuvo nada de clandestino, quien salió a bancarla fue su hermana, Rocío Rial.



More Rial usó su cuenta en Instagram para dejarle unas palabras a los hates y la reacción de su hermana menor fue clara y contundente. “Un saludito pa ‘lo hater’ que siempre tiran la mala”, sostuvo en clara alusión al comienzo de un tema de Perro Primo.



Tras este contundente posteo, Rocío Rial le dio la derecha y apoyó a Morena Rial con un like. Quedó en evidencia que la apoya en este momento tan particular luego de que Jorge Rial manifestara que se sentía avergonzado por el evento que su hija había organizado por su cumpleaños.