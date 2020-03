Furia y descargo de Marina calabró contra Mariana Nannis

La conductora de "Confrontados", Marina Calabró, manifestó su enojo y bronca luego de que Mariana Nannis tuviera un "gesto violento" con uno de los cronistas de su ciclo. La periodista no dudó en expresar su furia y le dedicó varios minutos a la mediática luego de que se emitieran al aire las imágenes.

La ex de Claudio Paul Caniggia posó sus manos sobre la cámara del móvil del programa del 9 de muy mala manera, para abrirse el paso. Es que el ciclo de espectáculos fue a cubrir la salida de la mediación por el escandaloso divorcio de la ex pareja, situación que a Mariana la enojó y decidió tapar la lente de la cámara. Accionar que despertó la bronca de Calabró.

"No, no, no, es la mano de Mariana Nannis tapando la cámara de Confrontados. El material de los colegas no se toca, es violento. Me gustaría exponerla porque me parece una actitud absolutamente violenta. Tocar el elemento de trabajo de un periodista, alguien que está haciendo una cobertura respetuosa en la vía pública, me parece horrible", dijo de forma contundente Marina.

"Lo condenamos como lo hemos hecho en otras oportunidades con otros famosos. Avatares de las coberturas en vivo, es una suerte de foto, de postal de lo que debemos esperar de Mariana Nannis. Sin meterme en el hecho de si hubo o no violencia que quedó tan diluído, ya hasta ella se olvidó de denunciar esto. Creo que se trata de dinero", cerró muy molesta.