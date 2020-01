Revelan los verdaderos motivos de la pelea entre Kämpfer y Morena Rial

La guerra entre Morena Rial y Agustina Kämpfer se revivió esta semana, luego de que la hija de Jorge Rial remarcara que siente profundo odio por ella en la televisión uruguaya.

Después de las tremendas declaraciones, la periodista se tomó el tiempo de contestar a la hija de su ex y disparó: "No me interesa hablar de las personas que no están y no van a volver a estar en mi vida. Las personas que odian no son felices..el odio y la felicidad no van de la mano", dijo la panelista y dio un dato impensado sobre la joven. Me contaron que More pidió hablar en un programa de mí. A mí me da lo mismo. El odio tiene que ver con ella. No conmigo. Quedó en el pasado sin ningún sentimiento. No existe en mi vida. Yo no puedo hablar por ella", dijo en Los ángeles de la mañana.

Aunque intentó no dar más explicaciones, en el programa de Ángel de Brito revelaron cuál fue la raíz de este conflicto. “Puntualmente, el tema de Morena y Kämpfer tenía que ver con discusiones de convivencia con el tema de la alimentación", dijo el conductor remarcando la lucha de la cantante por el sobrepeso. "Morena lo ha contado en algún momento. Tenía que ver con eso y la forma en la que Kämpfer le decía las cosas. Ahí empezaron los roces. Esa es la versión de Morena y la de Kämpfer no la sabemos porque para ella es pasado y no quiere hablar”, agregó.