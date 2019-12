Alberto Cormillot contó cómo fue la presentación con los padres de su esposa, 47 años menor

Tras dar el sí con Estefanía Pasquini (34) y festejar con sus más íntimos el doctor Alberto Cormillot (81) fue uno de los invitados de lujo a la mesa de "Almorzando con Mirtha Legrand" y sin problemas habló de la diferencia de edad que los separa 47 años y reveló que sucedió cuando conoció a sus suegros, los padres de su flamante esposa.

El tema tuvo lugar luego de que la "Chiqui" preguntara: “¿Los padres de su pareja estaban en contra al principio?”. Sin inventar ni disimular, el doctor fue contundente: “Absolutamente en contra. Yo hubiese hecho lo mismo que ellos. Yo en la primer reunión que tuve les dije que sabía que no era personal, que es una situación en la que yo también hubiera estado en contra. Porque el plan A no puede ser una situación como esta. Pero se dio así y uno no elige estas cosas, ni la hija ni yo, pasó. Son cosas que pasan”.

Además, Cormillot aseguró que no está en sus planes convertirse en padre junto a Estefanía pero reconoció que ella es joven y quizás pueda llegar a suceder: “No está entre los proyectos inmediatos. Pero estoy en pareja con una mujer joven y si aparece un hijo será bienvenido”, afirmó.