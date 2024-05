El homenaje a Carlos Saúl Menem en Casa Rosada generó una fuerte polémica en las redes sociales, especialmente tras el duro mensaje publicado por su nieta, Antonella Menem. La hija de “Carlitos” Menem no ocultó su indignación ante la colocación del busto de su abuelo en la sede del gobierno, en un acto encabezado por el presidente Javier Milei.

El 15 de mayo de 2024, Antonella compartió en su cuenta personal de Instagram un mensaje contundente en el que cuestiona no solo la pertinencia del homenaje, sino también la falta de consulta a todos los miembros de la familia Menem. "Primero como nieta opino que no me parece correcto gastar plata en algo así, para recordar está la mente", escribió, subrayando que ella y otros tres miembros de la familia deberían haber sido consultados antes de la instalación del busto.

En su mensaje, la joven también expresó su desacuerdo con el uso de fondos públicos para la creación del busto. “El pueblo tiene que decidir si les parece gastar plata en esto o si están de acuerdo los familiares de Río Tercero, embajada de Israel o la AMIA”, señaló, haciendo referencia a los sectores que todavía guardan heridas por los acontecimientos durante el mandato de Carlos Menem, incluyendo el atentado a la AMIA y la explosión de la fábrica militar en Río Tercero.

Antonella Menem y la crítica a Javier Milei

La parte más vehemente de su mensaje estuvo dirigida directamente al presidente Milei. “Creo que es una falta de respeto para los que no tuvieron justicia, muchos o todos culpan a mi abuelo entonces que hagan esto es seguir echando leña al fuego y generan más mal a las personas que hoy en día siguen sufriendo la pérdida”, destacó.

A pesar de su crítica, Antonella mostró una perspectiva personal sobre su relación con su abuelo y su papel en los hechos controversiales de su presidencia.

“Saco el atentado hacia mi padre porque yo perdoné a mi abuelo, no lo culpo de nada de todo esto porque estaba en el mandato por ende todo el peso cae en él”, aclaró, evidenciando la complejidad de sus sentimientos familiares y el legado político de Carlos Menem.