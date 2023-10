Sofía Gala Castiglione, hija de la icónica Moria Casán, ha vivido su vida bajo el reflector de la fama desde muy joven. Siendo criada por Moria con una notable dosis de libertad y autenticidad, la actriz ha emprendido un camino para diferenciarse y encontrar su propia identidad.

La relación entre Sofía Gala y Moria Casán es sin duda una de las más singulares en el mundo del espectáculo argentino. Desde una edad temprana, Moria permitió a su hija la independencia, llegando al punto de permitirle vivir sola en un departamento en el fondo de la casa familiar en Parque Leloir cuando tenía solo catorce años.

Así era el departamento al que se mudó Sofía Gala Castiglione a los 14 años

Esta peculiar crianza, como lo expresó la propia Moria, otorgó a Sofía la libertad de explorar y definirse a sí misma sin restricciones. Fue este enfoque único en la educación lo que ha marcado a Sofía como una figura notable y una voz independiente en la escena artística argentina.

A lo largo de los años, Sofía Gala ha buscado establecer su propia identidad y seguir su camino en la actuación y el mundo del espectáculo. Ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, forjando una carrera que la distingue de su madre y le ha permitido destacarse por méritos propios.

Por aquella época, la joven actriz abrió las puertas de su morada a Telefe desde donde se documentó cómo era la nueva casa de Sofía. Se trataba de un espacio bien adolescente en donde la hija de Moria tenía varios peluches, posters de Rodrigo (el ídolo del momento) y fotos con amigos desplegados por el lugar.

“Mi mamá no sube, acá cierro con llave y no entra nadie”, destacaba Sofía sobre las ventajas de vivir apartada de La One. En su habitación, Gala tenía todo decorado en tonos azules, una bola disco y tules colgados desde el techo.

