Camila, de gran Hermano, negó sentirse atraída por Alfa

Camila Lattanzio fue la última eliminada de Gran Hermano 2022. La ex participante había ingresado en el repechaje y le costó mucho la convivencia dentro de la casa más famosa del país, por lo que decidió entablar una amistad con el único que le hablaba en ese momento, Alfa.

Alfa y Camila en Gran Hermano.

Si bien la joven aseguró que lo veía como a "un padre" Walter aseguró que él no tenía la misma percepción hacia ella y se los intentó relacionar, pero ambos lo negaron. En una entrevista para LAM, Camila habló del tema. "Con él me sentí protegida dentro de la casa, la verdad que conmigo se portó re bien. Todos dudaban de mi edad y él confío en mí" explicó.

Si bien Ángel de Brito le contó que en el momento en el que Alfa fue entrevistado "dejó la puerta abierta y no aclaró nada" sobre las situaciones que se vieron con Camila. "Los primeros tres o cuatro días yo les dije a las chicas 'me parece que me quiere caer Alfa', se lo dije porque lo pensé. Yo nunca hubiera permitido nada, a mí me gusta la gente de mi edad y nunca salí con ninguna persona más grande, ni voy a salir" explicó Lattanzio.

El reencuentro de Alfa y Camila.

Además, las panelistas mencionaron que le creen sus palabras, ya que también se vio la relación que formó con Rodo, el padre de Nacho, y ella explicó que le gusta llevarse bien con todos. "Para mí algo es ser amigos, yo me acostumbré a hablar con gente más grande por la agencia, por los amigos de mi papá. Pero con Alfa nunca pasó nada" justificó.

Cuando mencionaron la situación que ocurrió en el baño, donde Alfa quiso abrirle la puerta mientras ella se bañaba, la rubia agregó "Yo todas las veces que me iba a bañar trababa la puerta, pero no era por él en particular, sino con todo el mundo, a mí no me gusta que entren al baño y se lo dije hasta mi hermana cuando entró ella" explicó.

Camila en LAM.

Para cerrar, Lattanzio contó el motivo por el cual se acercó al veterano en la casa. "Yo sé que se vio que me pegue a Alfa, pero me pegue con todos, solo que nadie me dió bola. A mí lo que me pasó es que vengo de una relación súper tóxica y yo no podía hablar de eso, yo no le conté a él. Yo tenía miedo de que el logrará que yo no entre a la casa o algo" cerró.