Camila Homs habló sobre su escandaloso video contra Tini Stoessel: "Tal vez si estaba 100 por ciento sobria no lo decía"

Camila Homs habló sobre el video viral en donde realizó un cantito en contra Tini Stoessel y se sinceró asegurando que no fue un buen momento.

Todo aconteció cuando en una fiesta de fin de año en Punta del Este, la modelo arengó a la gente a cantar “Tini se la come, Cami se la da”, en un video que se hizo viral y del que ahora se arrepiente.

En una charla con Socios del espectáculo, Homs habló sobre la polémica con la actual pareja de Rodrigo de Paul: “No puedo creer las cosas que salieron a decir. Medio que me mataron. Las imágenes fueron raras pero yo cuando vi los videos que mandaban y escuché los audios, me sentí mal”, aseguró.

“En el momento tenía un parlante al lado mío y juro que no escuchaba lo que decía la gente. Por eso en un momento me agarro la oreja porque no escuchaba lo que decían y después cuando escuché los audios me quería morir. Pero bueno, ya pasó”, explicó Camila.

“Me arrepentí. Tal vez si estaba 100% sobria no lo decía. Pero real, no escuchaba lo que decía la gente, tenía un parlante al lado y no estaba al tanto. La gente levantaba las manos y yo también”, se sinceró.

El polémico video de Camila Homs contra Tini Stoessel

La modelo recibió el 2023 en una fiesta en la playa y trascendió un escandaloso video en donde se la ve alentando a una multitud a que repliquen un cantito en contra de Tini Stoessel, actual pareja de De Paul.

"Oh le le, oh la la, Tini se la co…, Camila se la da", cantaban los presentes arengados por Homs que decidió filmar un video del momento mientras se reía con una amiga.

Esta actitud se suma a los mensajes de Twitter en donde descargaba toda su furia contra la cantante y le decía cosas irreproducibles, aunque luego aseguraron que se había tratado de un hackeo a su cuenta.