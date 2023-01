Camila Ayelén Deniz, la hermana de Thiago de Gran Hermano, tiene 27 años y es influencer. A fines de octubre, la joven sufrió un episodio de violencia que derivó en la detención del padre, Ricardo Medina. El pasado domingo 15 de enero, por decisión del público y tras no haber sido salvado por Maxi Giudici, Thiago Medina, tuvo que dejar la casa y abandonar el juego.

En las últimas horas, Camila volvió a ser noticia por un tema muy distinto. La joven de González Catán, se vio envuelta en un escándalo con el periodista uruguayo Martín Lema. Ambos se habían conocido en un videoclip musical. Allí se puede ver al artista bailando, cantando, bebiendo y besándose con distintas mujeres, entre ellas, Camila, la hermana del exparticipante de Gran Hermano.

Conocé a Camila, la hermana de Thiago de Gran Hermano envuelta en un escándalo amoroso

Martín Lema, popularmente conocido como novio de Silvia Süller, Alejandra Pradón. Actualmente se encuentra en una relación con la experimentada actriz Noemí Alan, quien se llevó una de las sorpresas más desagradables de su vida. La actriz encontró a Camila Deniz y Martín Lema en la habitación de un hotel. La información fue filtrada por el personal del Hotel Dazzler de San Martín, donde ocurrieron los hechos.

La relación entre Martin Lema y Noemí Alan, llevaba medio año de relación con el uruguayo, según los trascendida Camila sería su amante.

Martín Lema, el novio de Noemí Alan, confirmó que sí le fue infiel a la actriz con la hermana de Thiago de Gran Hermano

El periodista Martín Lema está en boca de todos tras las declaraciones de Juan Etchegoyen en su programa en Radio Mitre. Durante el ciclo de Mitre Live el lunes por la tarde, el conductor lanzó una primicia que vinculaba al ex de Silvia Süller y actual novio de Noemí Alan con la hermana del recientemente eliminado de Gran Hermano, Thiago.

“El fin de semana te fui contando algún adelanto de la situación que voy a revelar hoy. Infidelidad y traición es el título. Hace un tiempo te conté que Noemí Alan había apostado al amor nuevamente y decidió hacerlo con Martín Lema, el uruguayo que supo conquistar a Silvia Süller. Bueno, en las semanas ocurrió una situación muy grave”, comenzó explicando Etchegoyen.

“Lema y Camila estaban disfrutando de una velada cuando Noemí los agarró infraganti, en una situación de intimidad. Imaginate cómo siguieron las cosas”, continuó detallando el periodista.

Si bien la noticia fue filtrada desde el hotel en donde habían estado los amantes y la actriz, ninguno de los tres se había expresado inmediatamente al respecto, hasta hoy por la tarde, cuando Martín Lema finalmente rompió el silencio.

En una entrevista con el mismo periodista encargado de revelar la primicia, Juan Etchegoyen, el mediático afirmó estar muy decepcionado consigo mismo y se lamentó por el mal momento que le hizo pasar a su pareja.

“La verdad no sé cómo te enteraste de todo esto, no quiero hablar con ningún medio, hablo contigo porque te tengo aprecio, pero la verdad estoy mal porque no lo puedo creer todo lo que pasó, me mandé la mayor cagada de mi vida con esto que hice por una simple calentura”, declaró Lema.

Luego, dio más detalles sobre el contexto del encuentro, y cómo el videoclip que estaban grabando para su nuevo tema terminó desembocando en el polémico episodio: “En el videoclip había mucho alcohol, beso va y beso viene, y terminamos de esa manera, lo que te pido Juan es que ya está, estoy mal y no quiero hablar más del tema, quiero seguir con mi vida. Hablé con Camila para hacer un videoclip de mi tema y quiso participar con sus hermanas, terminó pasando lamentablemente esto y para mí es un bajón”.

Etchegoyen luego le preguntó sobre Noemí y cómo llevan su relación tras el escándalo. “Noemí no quiere hablar conmigo y me bloqueó”, lanzó, agregando: “Todo esto me desmoronó y me hizo pelota”.

Finalmente, Lema reflexionó sobre su vínculo con la actriz y cerró: “Estaba y estoy enamorado de ella, sigo enganchado, me encantaría borrar ese hecho, pero no quiero hablar más, quiero seguir con mi vida normal y olvidarme de este hecho, no quiero perder esta amistad con ella”.