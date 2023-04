Coti Romero cumplió 21 años y lo celebró en el paraíso. La exparticipante de "Gran hermano" viajó junto a su novio, Alexis “Conejo” Quiroga, a Cancún y ambos se hospedaron en un exclusivo hotel.

Coti se encuentra disfrutando de los lujos instalada en el Hotel Grand Palladium de Costa Mujeres, una cadena internacional de hoteles de la que Pampita es embajadora.

Se trata de un establecimiento de lujo, que según las cotizaciones actuales en sitios de reservas, el costo por una habitación suite como en la que está instalada Coti ronda en los 138 mil pesos para dos personas.

“Fue uno de mis mejores cumpleaños, estoy muy agradecida”, dijo la joven emocionada por todo lo que está viendo, documentado cada detalle de su viaje. En las fotos que fue compartiendo se vio la recibida del hotel con un pastel de cumpleaños y decoraciones varias.

Luego, la "hermanita" se mostró con su novio recorriendo las playas y disfrutando de las instalaciones del hotel como su enorme piscina que da a la playa, en donde se pueden disfrutar los paradisíacos paisajes. “Lo que es esta vista”, aseguró sorprendida.

Coti Romero marcó tendencia con una microbikini estampada

Coti Romero apostó por una microbikini blanca con estampa y con un diseño de triangulito para sus días de playa en Cancún.

La exparticipante de "Gran Hermano" compatió su look playero que no pasó desapercibido por sus seguidores, quienes llenaron la publicación de comentarios felicitándola, de "me gusta" y de halagos.

