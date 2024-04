Toto Otero, el hijo mayor de Florencia Peña, dio un giro en su vida al emprender un proyecto gastronómico que está causando sensación en las redes sociales y en los paladares más exigentes.

Con apenas semanas para cumplir sus 21 años, Toto lanzó "alfit.alfajores", una propuesta que no solo busca satisfacer el gusto por lo dulce, sino que además promueve un estilo de vida más saludable.

La nueva vida de Toto Orero, el hijo de Florencia Peña

En un mundo donde la comida rápida y poco nutritiva suele ser la norma, el ex de Juanita Tinelli apostó por la calidad y la salud sin sacrificar el sabor. Los alfajores caseros y saludables que produce son el resultado de una cuidadosa selección de ingredientes naturales, sin utilizar manteca, azúcares ni harinas refinadas. Es una propuesta que deleita a los amantes del dulce sin descuidar la alimentación consciente.

Florencia Peña, orgullosa madre y ferviente defensora del talento de su hijo, fue puro elogio al promocionar "alfit.alfajores". En sus redes sociales, compartió el video donde Toto muestra su destreza en la preparación de estos deliciosos bocados y resalta la calidad y el sabor excepcional de los productos.

La faceta de modelo de Toto Otero

Previo a volcarse al mundo culinario, Toto Otero emprendió un breve camino por el modelaje. “Soy muy tímido, no me gustan las cámaras. Pero al hacer una foto no sé quién me está mirando y eso me hace sentir más relajado”, le dijo a Revista CARAS tiempo atrás.

Sin embargo, el hijo de Florencia Peña ya tenía el foco puesto en su futuro culinario. “No quiero trabajar de modelo, sino que estoy tratando de experimentar todo lo que pueda. Mi intención es ser chef y estoy estudiando eso, pero como quería trabajar y si me presentó esta oportunidad de hacer algunas cosas en publicidad y con mi Instagram lo tomé”.

Toto ya hizo varias campañas gráficas y, además de formarse en la cocina, también estudia guitarra, pasión que heredó de su padre, Mariano Otero, reconocido músico.

