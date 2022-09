"El Buen Retiro": Luciano Castro, Mirta Busnelli y gran elenco adelantan el estreno de esta misteriosa serie

Este jueves, a través de Flow se estrenará “El Buen Retiro”, una serie original producida por Kuarzo que tiene un elenco protagónico insuperable, encabezado por Mirta Busnelli, María Leal, Betiana Blum, Claudia Lapacó y Luciano Castro. Previo a su gran estreno, CARAS Digital pudo charlar con sus protagonistas que adelantaron la truculenta historia que mezcla policial, drama, comedia y la nostalgia al ver a cuatro amigas mayores intentando sobrellevar sus años de amistad.

“Lo que a mí me parece genial son las edades de estas mujeres, porque en un tramo de vida tan largo pueden haber pasado tantas cosas y lo genial del libro son las cosas que no se saben y que se van a ir descubriendo en la medida en que avance la serie. Hay mentiras muy profundas y que la relación entre ellas se transforma porque hay necesidad de perdón y a veces eso no llega”, relató Betiana Blum sobre algunos detalles de la serie.



“Trabajamos como si fuera cine, pudimos ir a zonas muy profundas y estuvimos muy contenidas. Mi personaje está muy entrampado en su vida, porque ha mentido mucho y está en una situación económica pésima. Ella tocó fondo en todas las áreas y está desesperada”, reveló sobre us personaje

Por su parte, Claudia Lapacó aseguró: “No había trabajado nunca ni con Mirtha ni con Betiana, sí con María y la verdad es que fue una gran experiencia. Las he visto mucho en teatro y me encanta lo que hacen, pero fue un gran placer poder estar trabajando con ellas. A mí me gusta trabajar con gente que admiro”, dijo y agregó que este tipo de series, en la forma en que está filmado “no fue como hacer una tira, sino muy parecido a filmar una película”.



La trama inesperada de “El Buen Retiro”

Norma (Mirta Busnelli), una mujer de unos 75 años con un estado de salud muy delicado tiene un sueño: pasar sus últimos días junto a sus tres mejores amigas, Lili (Claudia Lapacó), Elsa (María Leal) y Julieta (Betiana Blum). Luego de suplicarle a su hijo Martín (Luciano Castro), de 45 años, que la ayude a concretar ese deseo, Norma entra en coma. Su hijo se debate entre vender la casa que era de su padre e internar a Norma o cumplirle su sueño. Verónica, su mujer lo presiona para que la venda, y así dejar de pagar un alquiler, vivir más tranquilos y pensar en el futuro.

“Me gustó la serie porque habla de un motón de cosas: del amor a esta edad, de la amistad, de la traición…y es graciosa la serie también, en estas relaciones entre los personajes en donde se van descubriendo intenciones y las decisiones que toman que lo va cambiando todo”, dijo Busnelli



Es en ese momento en que Martín decide seguir su instinto e invita a Lili, Elsa y Julieta a instalarse en la casa, pero lo que él desconoce es que allí adentro hay muchísima plata. Ellas comienzan la búsqueda, al mismo tiempo que Eliseo, un atracador de bancos que en un principio pretendía estafar a Norma, el verdadero dueño de esa Plata, acaba de salir de la cárcel y pretende encontrarla.

“El Buen Retiro” es una serie que mezcla humor ácido con situaciones de suspenso y misterio. Las traiciones, los secretos, pasiones y las miserias humanas no tardan en destaparse una vez que comienza la convivencia. “El guión parte de una idea de Martín Cueller, el productor de la serie, que tiene que ver con una historia de unos amigos de unos familiares y una historia que siempre le interesó contar. Ahí empezamos a armar estos dimes y diretes entre los personajes”, explicó Mariano Hueter, showruner de la serie. “No estábamos haciendo ni una novela ni un policial, sino una historia en donde ellas cuatro son las protagonistas. Fue muy lindo porque ellas disfrutaron mucho”, agregó al respecto.



“Hay alguno buenísimo y es que nosotros pusimos foco en qué es lo importante para alguien de esa edad, como por ejemplo lo que implica para una persona de 73 años contarle a la amiga ese secreto que tiene guardado y atragantado. Es una serie que focaliza mucho en como se transita esa etapa de la vida y también en una mediana edad como en la de Luciano”, analizó Hueter.

Luciano Castro: "Cuando empezás a trabajar en un elenco querés que vengan los mejores"

Por su parte, para Luciano Castro la posibilidad de estar en esta producción fue muy atractiva desde un inicio, no solo por la intrincada trama, sino también por reencontrarse con queridos artistas que lo han acompañado en sus comienzos. “Todo se ve atravesado por todo y lo que se plantea que se termina convirtiendo en un quilombo enorme”, le dijo a CARAS Digital.



-¿Cómo fue la relación madre-hijo con Mirtha Busnelli?

-Bueno, justamente cuando yo empecé a trabajar lo hice con ella y hacía de mi madre, entonces poder encontrarme con ella fue una satisfacción enorme porque tiene un sentido común y un talento que son avasallantes, entonces en esos casos, mejor escuchar lo que tiene que decir.

-Además esa presión de trabajar con este elenco…

Cuando empezás a trabajar en un elenco querés que vengan los mejores y hay que estar a la altura. Yo estuve todo el tiempo en un mano a mano con Risso, con Garzón que te pegan un paseo en el mejor sentido de la palabra por la capacidad que tienen. Es un momento en que si no estás atento hacés agua en toda la escena.