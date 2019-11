El picante posteo de Sofía Bonelli desde las playas de Tulum, ¿contra Nannis?

Mientras que Mariana Nannis (52) se ocupaba de destruir a Claudio Paul Caniggia (52), su exmarido en "Involucrados" en le día de ayer, él y su novia con quien tuvo un casamiento chamánico, Sofía Bonelli, disfrutan de las mieles del amor en las paradisíacas playas de Tulum, en México. "Vengo a buscar el patrimonio que me corresponde, yo quise salvar a mi marido de los excesos pero el no se dejó ayudar y nunca me valoró como mujer. Ahora quiero lo que es mío y de mis hijos", decía la botinera más famosa.

Ahora en el otro hemisferio, Sofía y Claudio se muestran más que enamorados y transitan días de tranquilidad y puro amor. Todo eso se nota en el último posteo en Instagram que realizó la periodista que conquistó el corazón del exjugador. La morocha compartió una foto con Claudio en la que a él se lo ve pleno con pantalón blanco y una camisa negra y a ella con un elegante vestido que deja ver sus largas piernas.

En el epígrafe de la foto Sofía escribió: "Blessed", que significa bendecidos, ¿acaso será una forma de protegerse de todas las cosas que dijo Mariana Nannis de Caniggia y de ella? Justo un día después de que Nannis volviera a hablar de su supuesto traumático matrimonio de 30 años, la joven dice sentirse bendecida... ¿Pícara, no?

View this post on Instagram 𝐵𝑙𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑 A post shared by 𝒮ℬ (@sofybonelliok) on Nov 6, 2019 at 6:56pm PST