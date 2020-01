Tras ser madre, Eugenia Tobal reveló cómo cría a su hija, Ema

A poco tiempo de ser madre de Ema mediante una cesárea programada, Eugenia Tobal volvió a charlar con los medios y en el día de hoy dialogó con "Los Angeles a la Mañana" e "Intrusos en el Espectáculo" y reveló cómo es su vida ahora que es mamá y disfruta de su beba, su pareja, Francisco García Ibar y los tres perritos que están con ellos.

La actriz no dejó tema por tocar: cómo cría a su hija, cómo ve a su marido en el rol de padre y cómo se porta Ema. También contó que tiene muchas ganas de volver a trabajar: "En general transité muy bien el embarazo pero emocionalmente con muchas cosas. Mi mamá tuvo problemas de salud, y si me complicaba hacer notas... Las emociones juegan mala pasadas", comenzó diciendo.

"El parto súper bien, bah en realidad fue una cesárea. ¿Cómo me defino como madre? Soy una mamá muy relajada. En el caso de Fran es algo innato que tiene con la paternidad, como trabaja con animales entiende muy bien la naturaleza y yo me acoplo a su naturalidad. Por ahora no pienso expandir la familia, me siento plena y feliz, somos 6 ya, nosotros tres y los tres perros... Una banda. Estoy viviendo la maternidad con mucha intensidad. A fran le pegó fuerte el nacimiento de Ema, y siento que mi hija está angelada. Ahora quiero disfrutar de mi hija y tengo muchas ganas de volver a trabajar", finalizó.