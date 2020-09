Felipe Colombo hizo una impactante revelación sexual sobre su vida

Mientras disfruta del éxito por streaming que tiene "Sex Virtual", la obra que se podrá volver a ver por las plataformas on line el próximo 11 de septiembre, Felipe Colombo disfruta de su vida junto a su mujer, Cecilia Coronado y en una entrevista radial habló de su intimidad, de sus gustos a la hora del sexo y brindó detalles desconocidos sobre él.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live“, el actor reveló su estrategia para poder tener esos momentos íntimos con su pareja en pleno aislamiento por la pandemia: “Nos ordenan mucho el horario de sus clases. Les ponen una exigencia bastante alta de horarios y de clases. Eso de alguna manera ordena un poco las cosas. Ahora estamos completamente desordenados porque venimos de vacaciones pero si. Los mecanismos son esos. El mañanero o la noche. El tema de paciencia y maña“, dijo sin ponerse nervioso ante la sorpresa de todos.

Pero lo que más sorprendió fue su confesión ya que Felipe confesó que le gusta que lo filmen: "Siempre hay un juego y me encanta que me filme y verla a ella detrás de la cámara. Me encanta hacer esos videos y fotos y tratar de conquistarla. El juego no hay que perderlo jamás. No va a pasar nada porque no es el momento pero eso en algún momento prende", cerró.