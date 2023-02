Gran Hermano: las chicas advirtieron a Camila sobre Alfa tras sus últimas polémicas en la casa

La casa de Gran Hermano está cada vez más polémica, especialmente con Alfa, quien tuvo fuertes cruces con Romina y que al quedar en placa fue salvado por Camila, su nueva aliada e interés romántico.

Al notar que Camila se está aislando cada vez más con Alfa y que esto podría generar un impacto negativo, las chicas decidieron aliarse para hacerle una advertencia a su compañera.

Todo comenzó cuando Julieta Poggio notó los malos tratos que estaba teniendo Alfa contra la joven cuando compartían un café. "¿No te parece que Afa está re de mal humor, como que todo le viene mal?", le dijo "Disney" a su compañera ante la presencia del resto de los concursantes.

"No, no es tan así. Se enoja a veces", lo defendió Cami. "Lo veo como que todo te lo dice mal, le molesta lo que hacés. Veo eso. Con vos te lo digo. Siento que a veces te habla mal", replicó Julieta. "Yo te digo lo que veo. A nosotras no nos habla así", agregó.

"Ella sabe que él le habla mal pero no le conviene decir (nada). Quiere estar bien con él", opinó Daniela, luego de que Camila se fuera de la habitación.

"Sí, ya sé, pero no entiendo cómo se banca que le hable así. Posta que recién todo el café que me tomé con él fueron malas vibras", cerró Julieta indignada con la situación.

Gran Hermano: Fuerte comentario de Alfa a Camila por el cigarrillo

Alfa advirtió que la cantante de cumbia fuma mucho dentro de la casa y no dudó en hacerle saber que no le gusta. “Si una mujer quiere que yo no la toque con que fume alcanza y sobra”, le dijo sin filtro el participante de 61 años a Camila.

Walter siempre tiene una anécdota para todo y en este caso le contó sobre una cita que tuvo con una chica que fumaba. “Vos sabés que yo una vez… nena, una vez salí con una chica, ella iba a prender un cigarrillo y le dije ‘si fumas vamos a charlar toda la noche, pero de lejos’”, expuso el participante.

Camila Lattanzio como era de esperarse no se quedó callada, le respondió bien claro y orgullosa: “Mis novios fumaron, menos uno, pero el que me dijo que no fumaba… y bueno, yo fumo, soy esto”.

