Jorge Rial se metió en el escandaloso momento que está viviendo Fede Bal tras su separación de Sofía Aldrey en donde se filtraron chats con otras mujeres, entre ellas Estefi Berardi.

"Esos chats que están dando vuelta, que los tenemos y no los vamos a poner al aire. Porque se enojan con unos chats...", comenzó diciendo Rial en "Argenzuela".

"Pero vos, ¿qué culpa tenés en esta historia? No lo entiendo", le consultó Diego Brancatelli luego de que el periodista se viera involucrado en críticas por sus opiniones respecto al tema.

"Porque hay un discurso de discriminación y te meten en un quilombo (en referencia al descargo de Flor de la V). Yo no me metí con los chats, me importan tres carajos", respondió Rial y saltó en defensa de Estefi: "Pero si se van a meter con un tema, métanse con todo, no por la mitad. Si no parece que hay chats buenos y malos. Porque a Estefi Berardi la hicieron pelota", cerró.

La respuesta de Fede Bal luego de que Estefi Berardi recurriera a la Justicia

Fede Bal brindó una nota para "Socios del Espectáculo" y consultado sobre cómo estaba transitando la viralización de los chats, el actor desdramatizó: “Es algo que a la gente le divierte, y mis amigos me los mandan. Yo no estoy entrando mucho a las redes sociales”, señaló.

“Que hablen todo lo que quieran. Entiendo el juego, y entiendo que esto es todo periodismo y son chimentos; y me parece que los abogados son para cosas más importantes”, dijo Fede cuando le consultaron si recurriría a la Justicia, dejando en claro que creo que la actitud de Estefi fue desmedida.

VO