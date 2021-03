La palabra de Verónica Ojeda en medio de la marcha por justicia para Diego Maradona

En la jornada del miércoles se llevó a cabo una multitudinaria marcha convocada para pedir justicia por la muerte de Diego Maradona. En este evento, además de estar presentes Dalma y Gianinna Maradona junto a su mamá Claudia Villafañe, también asistió Verónica Ojeda junto a su hijo Dieguito Fernando Maradona, el pequeño que tuvo con el Diez.

Junto a su pareja, el abogado Maurio Baudry, que también defiende los derechos de su hijo, Verónica dijo presente en la movilización y aseguró: “Estoy acá, con mi hijo. Creo en los jueces y pienso que están haciendo las cosas bien, pero necesitamos Justicia. Nada más”, dijo la expareja del Diez y ante la pregunta de los noteros de si creía que a Diego lo mataron, la rubia asintió con la cabeza.



“¿Quién lo mató a Diego?”, fue una de las preguntas que le lanzaron, sin embargo Ojeda se limitó a decir: “La Justicia lo va a decir, nosotros no. Gracias chicos”.

La teoría de Dalma Maradona de porqué se casa Matías Morla

Dalma Maradona se animó a un intercambio con sus seguidores luego de hacer unos descargos en contra de los imputados por la muerte de Diego. En el ida y vuelta, la mamá de Roma contó la teoría de porqué se casa Matías Morla.

"¿Crees que el casamiento de Matías Morla oculta un jugada turbia?", le consultó uno de sus followers y la hija de Claudia Villafañe respondió: "Ya nada me sorprende pero un seguidor me dijo que se casa para que su mujer no pueda declarar en la justicia".

Es que en medio de la batalla judicial e investigación del fallecimiento del histórico futbolista, se conoció la información de que el abogado se casará con su pareja, María Zafic. Ante esto, la actriz de 33 años hizo un descargo que recorrió la web.