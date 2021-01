Lisa Kudrow reveló los detalles de cómo será el especial de Friends que ya está grabando

El 2020 echó por tierra las ilusiones de los fans de ver a sus amigos de Friends en la reunión épica que tendrían en la TV. Sin embargo y pese a la espera, el especial que se emitirá por HBO Max retomó sus filmaciones y Lisa Kudrow, Pheobe Buffay en la serie, fue la primera en dar detalles de lo que se viene.

La actriz reveló que ya "pre-filmó algo" para la reunión de Friends, en una movida para reasegurarle a los fans que el proyecto sigue adelante. "Hay diferentes facetas, y ya grabamos algunas cosas. Yo ya pre-filmé algo, así que definitivamente lo vamos a hacer", dijo en el podcast Literally! With Rob Lowe.

Recordemos que esta producción planea volver a juntar a los seis integrantes del elenco -Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer y Kudrow- por primera vez en pantalla desde que la serie terminó, en 2004, por eso, las palabras de Kudrow vienen a llenar de emoción y de expectativa a los fans que esperan con ansias este reencuentro televisivo.

En este sentido, Lisa aclaró que esta reunión no es un "reboot" sino la oportunidad de que los intérpretes recuerden su tiempo en el show: "No es una cosa guionada, no estamos representando a nuestros personajes. Se trata de nosotros juntándonos, algo que no sucede a menudo y nunca sucedió frente al público desde 2004, cuando paramos".

Los amigos en las redes sociales

En medio de la espera los fans tuvieron algún aliciente con la llegada de varios miembros del cast a las redes sociales. Jennifer Aniston y Matthew Perry se unieron a Instagram y completaron así el cupo de amigos en esa red social.



De hecho, el impacto de Aniston en esa plataforma fue tal que por varias horas su cuenta estuvo satura de personas que querían darle "seguir". Actualmente cuenta con 36 millones de seguidores.