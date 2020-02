Mica Viciconte hizo una cruda confesión sobre Nicole Neumann

Mica Viciconte brindó una extensa entrevista a Ulises Jaitt en ‘El Show del Espectáculo’ por AM 1300 La Salada en donde dijo que le encantaría conducir Combate, entre otras cosas. Hablando del conflicto con Nicole Neumann y dijo que hay mujeres que mienten. Contó los problemas de salud que tiene Cubero a partir de estos problemas con "Nickita". y dijo que está en tratativas para estar en el Bailando 2020. También habló de su enfrentamiento con Nora Carpena. Aquí los detalles de su nota radial.

"Con Nora yo tuve la diferencia de pensamiento. No tenía ganas de discutir, la quiero, pero de ella me sorprendió. Cuando venga a Buenos Aires nos daremos un abrazo y ya está. Se expresó de una manera que no me hizo sentir cómoda, pero no creo que lo haya hecho con una maldad", refiriéndose a Carpena.

Pero lo más jugoso fue cuando el conductor le pregunto por la exesposa de su pareja, "Poroto" Cubero: -¿Qué opinas de la nueva denuncia de Nicole Neumann contra Fabián Cubero? ¿Cuál es la falla por la que no se ponen de acuerdo?, preguntó Ulises y ella respondió: "Yo tengo una cautelar y el día que me llegó la respeté. Al principio me metí mucho en la relación con Fabi y todo lo que había alrededor. Me hizo tener algún roce con Fabi que no estaba bueno para la relación y dije ‘no quiero saber más nada’. Si necesita un consejo y se lo puedo dar, genial. La relación fue mucho mejor. Tampoco es que tuvimos una crisis. Los veranos son complicados y cada uno tiene su tiempo. Fabi respeta absolutamente todo, es prolijo. Yo le dije que se quede tranquilo que a la larga todo va a salir a la luz. En el momento en el que estamos las mujeres, cualquier cosa que salga a decir un hombre es para que lo maten. Yo estoy del lado de la mujer, pero estando del lado de Fabián entiendo a los hombres. Hay mujeres que mienten y no hay que creer todo lo que se ve. Cubero es una excelente persona".

Luego la indagó sobre si tomaría un café con ella: "Yo creo que no me quiero ni meter. Sé que estoy haciendo las cosas bien. Cuido de la casa y de un montón de cosas. A la larga las cosas se van a acomodar y sino, el día de mañana se verá. En algún momento salgo a hablar y se pudre todo". ¿Trabajarías con Nicole?, insistió el conductor: "He trabajado en lugares en donde no me sentía cómoda y con gente con la que no tenía buena relación. En ese sentido yo trabajo y nada más. Laburo con quien sea".

Finalmente vino una pregunta subida de tono: "Supongamos que estas en una isla y solamente esta Nicole Neumann y Nora Carpena, ¿a quién elegís para tener sexo? Me hago vegetariana, me como todas las plantas. Puedo vivir sin sexo. Me meto al mar y que me lleve la corriente.