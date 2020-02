Miriam Lanzoni explicó por qué decidió perdonar a su novio, tras el escándalo

Miriam Lanzoni fue protagonista de un picante escándalo después de descubrir a su pareja, Christian Halbinger le fue infiel con la empleada de la empresa de catering de su cumpleaños.

A pesar de la decepción, la diosa decidió darle una nueva oportunidad al amor y perdonó a su pareja.

"Cuando te pasa uno no sabe cómo reaccionar, porque además estás expuesto. Lo que dije fue lo que sentía en ese momento. Yo no creo en la monogamia, pero sí creo en la lealtad. Cuando decidís otra cosa fuera de nuestro contrato, eso duele y mucho”, contó sobre esta nueva oportunidad en Cortá por Lozano.

"Es imposible comprometerse a algo de acá hasta la eternidad. Yo soy muy libre en ese sentido, mi cabeza va a mil siempre y no sé lo que puede pasar. Pero me duele la deslealtad", agregó. Y enseguida, aclaró por qué decidió perdonarlo. "Creo en lo que puede gestarse de a dos. Veo que se puede aprender de esto. Prefiero querer a la gente con su mierda, de hecho mis vínculos son todos así. Yo me enojé mucho con la falta de verdad, pero sé quién es él como persona".