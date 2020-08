No fue por celos: Noelia Marzol confesó los verdaderos motivos de su separación

Si bien en un principio desmintió su separación del futbolista de Almagro, Ramiro Arias luego de unos días, Noelia Marzol, la protagonista de "Sex Virtual" terminó contando que terminó el vínculo amoroso con el joven. Desde ese momento se especuló con que los celos de él por la exposición de ella había dinamitado la pareja, pero la bella actriz reveló los verdaderos motivos.

“Los últimos tres meses los pasamos encerrados, juntos. Sí, discutimos, como lo hacen todas las parejas. Claro que tenemos nuestras diferencias pero estuvimos juntos hasta el último día que se fue… No sé de dónde salió el rumor de que me había separado, lo que te puedo decir es que no es cierto”, había dicho Noelia.

Sin embargo en diálogo con "Intrusos en el Espectáculo" confirmó a ruptura: "No nos peleamos, seguimos hablando y todo, pero como veníamos discutiendo, no la estábamos pasando bien y yo estoy trabajando desde casa, entonces preferimos tomar distancia para ver cómo nos acomodamos a esta nueva modalidad de vida rara.Tuvimos un par de roces y decidimos que lo más sano era tomar distancia un tiempo a ver qué pasaba. Solo eso, no pasó nada fuera de lo normal ”, confesó.

