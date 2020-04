Tras varias semanas, Noelia Marzol reveló que Andy Kusnetzoff se disculpó con ella

Hace semanas, más precisamente en la edición de "Podemos Hablar" del 4 de abril, Noelia Marzol fue una de las invitadas virtuales (el programa ya regresó a su formato natural de invitados al Punto de Encuentro) del ciclo de Andy Kusnetzzof. Pero lejos de divertirse y pasarla bien, la actriz de "Sex" y "Millennials" hizo un fuerte descargo en sus redes sociales diciendo que se había sentido mal, ya que la incomodaron las preguntas que le hicieron. Y que se sintió en una "reunión de hombres", donde no tenía nada que ver.

Tras sus fuertes palabras en Twitter varias mujeres se solidarizaron con ella, pero la disculpa del conductor jamás llegó. En cambio, ahora Noelia confirmó que tuvo una charla profunda con Andy en la que él finalmente le ofreció sus disculpas. En "Intrusos en el Espectáculo" se volvió a tratar el tema y ella afirmó que hace cuatro días charló con él.

"Hablé con Andy hace cuatro días. Tuvimos una charla bastante extensa, creo que duró como una hora. Se disculpó, hizo un mea culpa y me explicó que las circunstancias del programa no habían sido las habituales por esto del coronavirus, la comunicación con delay y por tener que estar atento a muchas cosas. Me dijo que se le habían escapado ciertos detalles".

Feliz por hacer las paces con Kusnetzzof, Marzol cerró: "Yo le agradezco el llamado. Él se disculpó y me parece super valorable. Está bueno permitirle a la gente cambiar. Incluso yo, hay cosas que digo sin darme cuenta, y soy mujer. Puede pasar. Lo importante es asumirlo y hacer un cambio".