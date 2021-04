Pampita habló sobre la polémica de los famosos y sus saludos pagos

La polémica que despertaron los saludos pagos de famosos en una página web por un precio en dólares, dio mucho que hablar. Pampita fue una de las estrellas que habló del tema y sorprendió con su reflexión.

“A mí me lo ofrecieron. Tenía que hacer un saludo personalizado con nombre y apellido, todo”, dijo la top en Pampita Online.

Pese a que no aceptó, la modelo no pudo evitar despacharse con un divertiro "sincericidio": “A ver si hice mal en decir que no. ¿Me voy a arrepentir? ¿Cuánto están ganando? Bueno, estoy a tiempo todavía”.

Luego, la conductora continuó: “Esta re bueno el laburo, eh. A mí me gusta. Si hubiera cobrado todos los que mandé… porque acá en la puerta siempre tengo gente que quiere que le mande para algún cumpleaños de 15, etc. ¿Cómo no me avivé antes?”.

Por último, y enterada de que algunos famosos donarían el dinero que ganen en esta plataforma, se sinceró: “¿Qué tiene de malo recaudarlo para tu bolsillo? No tiene nada de malo. Estamos en una época en la que no hay trabajo, los actores están todos sin hacer nada y capaz esto es una ayudita todos los meses”.

Baby shower de Pampita: dejaron afuera a una de sus amigas para el regalo

La modelo de 43 años compartió algunas imágenes del gran día en el que deleitó a sus familiares con un menú variado, barra de tragos y juegos.

Como es típico en este tipo de fiestas, la conductora de Pampita Online también recibió excéntricos y particulares regalos. Pero fue la elección de uno de ellos lo que provocó una interna en el festejo. Según informaron en Intrusos, las amigas íntimas de Pampita se reunieron para comprar un bello presente en conjunto pero excluyeron a una de sus amigas: Angie Balbiani.

“Este grupo, en el que se encuentra su amiga Barbie Simmons, organizó todo para comprarle el regalo entre todas y así le compraron esa caja tan divina llena de muñequitos crochet de la familia ensamblada”, contó Andrea Varela en el programa de América.