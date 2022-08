Tamara Báez hizo un descargo en medio de su separación de L-Gante

En medio de los rumores de separación de L-Gante, Tamara Báez hizo un contundente descargo en su cuenta ofiicial de Instagram.

La mamá de Jamaica, compartió un video en donde mirando a cámara aclaró: “No quiero que piensen que estoy embarazada porque me lo está preguntando todo el mundo y no, no, no, no”, dijo la joven de forma contundente.



Esta explicación surge luego del problema de salud que atravesó Tamara en donde debió estar hospitalizada porque se sentía con náuseas y vómitos. Fue en ese momento en que se destapó la crisis que atraviesa con el cumbiero.

El enojo de Tamara Báez

El martes por la noche, L-Gante hizo una gran reunión con amigos y tuvo un invitado de lujo: Marcelo Tinelli. La cena tuvo lugar en la casa que el artista tiene en General Rodríguez, aunque sorprendió la ausencia de su pareja Tamara Báez quien se quedó con su hija Jamaica en la otra vivienda que comparten.



Sin embargo, la joven reveló que estaba "con vómitos y fiebre" y aún así seguía estando sola con su hija. Horas más tarde causó preocupación su estado de salud, ya que publicó una imagen internada.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la pareja de L-Gante plasmó su descargo: "Todo vuelve. A mi me dejaron sola y esto no lo olvido más. Re desilusionada". De esa forma dejó en evidencia que está atravesando este mal momento sola y que el cantante no habría tenido problema en irse al asado aún sabiendo cómo se sentía ella anoche.