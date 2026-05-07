Celebridades, invitados especiales y una tapa histórica: CARAS festejó sus 33 años con una noche inolvidable

La revista CARAS celebró su 33° aniversario con una noche donde el glamour, la moda y las figuras más destacadas del espectáculo argentino fueron protagonistas absolutos. El escenario elegido para la gran celebración fue el histórico Palacio Reconquista, que abrió sus puertas para recibir a celebridades, empresarios, referentes culturales y figuras del universo fashion en una edición que apostó por una experiencia inmersiva y multiplataforma.

Por primera vez en la historia del evento, la gala pudo seguirse en vivo a través de un streaming exclusivo emitido por el canal oficial de YouTube de CARAS y por CARAS TV, ampliando el alcance de una de las noches más emblemáticas del calendario social argentino.

Lelis Hayipadelli, Andrea Casella, Ganuza Natalia , Edith Foresi, Francia Barreiro, Paula Arata, Mariana Dugart

Dolores Castoldi, Maria Carrasco, Angeles Pla Cardenas, Maria Alé, Victoria Kludt, Pia Martina Roldán

Desde las 19 horas, la alfombra roja comenzó a desplegar su desfile de invitados con cobertura especial junto a E! Entertainment. La convocatoria de las personalidades estuvo coordinada por Wally Diamante junto al equipo de Grupo Mass, mientras que Candela Ruggeri, Fabián Paz, Angie Landaburu y Lara Simone fueron los encargados de conducir la transmisión y mostrar todo lo que sucedía puertas adentro.

En paralelo, Celeste González Mud estuvo al frente del retoque y maquillaje de las celebridades y de quienes participaron del streaming, acompañando la estética sofisticada que atravesó toda la velada.

Maria Picos, Melina Turiace, Valeria Torres, Patricia Tabera, Carlos Espada, Tamara Acuña, Emilio Abal

Andrea Aguiar, Julie Poniatowski, Justin Boerner, Lucy Mattos, Lorena Saig, Ludmila Castillo, Sonia Nanni

Una puesta en escena pensada al detalle

La ambientación del Palacio Reconquista transformó cada rincón del salón en una experiencia visual. Oviedo Eventos imprimió su sello con una propuesta elegante y contemporánea, mientras que el estudio Gardenia, liderado por la ingeniera Vanesa Veloso, incorporó una intervención vegetal que dialogó con las instalaciones inmersivas y esferas creadas por Mirnadeco.

German Brescovich Levy, Karen Collante, Diego Matteoni, Maria Novara, Alejandra Villarroel, Mayra Sanchéz, Pablo Gampel,

Sabrina Ramirez, Nicolas Becerra

Noelia Antenucci , Claudio Mendez, Erica Dalessandro, Mariela Machado,Betina Pellegrino, Carolina Marani, Agustina Aguirre

La producción también contó con el trabajo coordinado de Silvana Zarza junto a Ezequiel Deco, Gardenia, Mirna Deco y Nutz Ambientaciones, responsables de construir una atmósfera donde el diseño, la iluminación y la experiencia fotográfica convivieron como parte central de la celebración.

Edgardo Presenti, Cecilia Ribecco, Antonela Miroglio, Angela Fastuca, Catalina Miroglio, Martin Goitea, Valeria Oviedo

Soraya Mafud, Miguel Martin Oficial Gordillo, Gisele Mendieta, Mario Masetto, Ruth Gray, Dra.Cynthia Castro

Entre las figuras que dijeron presente estuvieron Moria Casán, Pampita, Juana Viale, Valeria Mazza, Laurita Fernández, Esteban Lamothe, Julieta Poggio, Agustina Casanova, Chloe Bello y Angie Landaburu, entre muchos otros invitados que marcaron el pulso de una noche atravesada por la moda y la sofisticación.

Carla Elgueta, Maria Di Maio, Hugo Rodriguez, Valentina Chialvo, Cynthia Muiños, Eduardo Rogel, Celeste Sagripanti, Carlos Nayi

Maria Cetkovich, Nicolas Medina, Maria Vaudagna, Florencia Dolci, Sofia Gonzalez, Maria Hidalgo

La tapa más esperada del año

Como ya es tradición, la gala tuvo además uno de sus momentos más esperados: la producción de la icónica tapa aniversario de CARAS. Las celebridades pasaron frente al lente para formar parte de una edición especial que inmortalizará una noche cargada de encuentros, estilo y celebración.

Norma Hurtado, Lorena Balbi , Paola Daniele, Graciela Siles

Giselle Soria, Luciana Franco, Soledad Franco, Maria Vallina, Maria Lucka, Mario Masetto, Jaquelina Canavesio, Fernando Leyendecker

Federico de Bartolo, editor jefe de CARAS, explicó parte del detrás de escena de la producción fotográfica: “La iluminación siempre es fundamental para las fotos de una fiesta y, en el caso de las celebridades, aún más. Trabajamos con un set especialmente diseñado para garantizar imágenes impecables”.

Ryan Talgham, Romina Mauro, Yesica Montes, Manuela Schedlbauer, Georgina Ortiz, Norma Flores, Anita Ferrero, Antón Kraus

Karina Wertmuller, Facundo Rodriguez, Analia Von Staszewski, Mirta Libera, Monica Serena,Carmen Coronel, Delfina Gallo,

Florencia Laplace,Melisa Machuca

La producción contó con equipamiento de iluminación profesional y distintos espacios destinados a entrevistas digitales y contenido audiovisual pensado especialmente para redes y plataformas.

Alta gastronomía y coctelería de autor

La experiencia gastronómica fue otro de los ejes fuertes de la gala. Stella Artois acompañó la noche con un espacio de degustación propio y la presentación de Stella Artois Gold en el sector VIP, reforzando el espíritu elegante del evento.

Patricia Monti, Evelyn Ojeda, Carla Ojeda, Julieta Barrientos, Mariana Isidori, Luciano Deluca, Francisca Lanusse, Manuel Pereyra

Noelia Anahi, Franco Perazzo, Ivana Russo, Silvia Neto, Melina Taccari, Luz Friscione, Aldana Bergonzi

Por su parte, Mi Victoria by Leandro Paredes también formó parte de la celebración con una selección de vinos Malbec y Chardonnay especialmente curada para la ocasión. Los varietales estuvieron acompañados por una propuesta de quesos premium de la mano de Quesos Vaquero, con opciones como parmesano, reggianito, provolone, sardo y queso Goya.

Raquel Temperan, Veronica Galak, Laura Giacosa, Analia Galeano, Dr.Lautaro Bulacio, Rosana Cuaranta, Franca Montillo , Eugenia Quiroga

Veronica Sanchez, Jorge Baraboglia, Leonardo Sande, Leia Calmanash, Tatiana Schwab, Tamara Schwab

El catering estuvo a cargo de Intensamente, que desarrolló una propuesta de finger food gourmet con platos que incluyeron cordero patagónico y langostinos, además de una mesa dulce que se convirtió en uno de los puntos más comentados de la noche.

Valentina Doffo, Maria José Naranjo, Sofia Iachini, Fátima Herrera, Luciana Araujo, Tamara Martinez, Maria Medina

Romina Llera, Eugenia Fernandez, Romina Carzoglio, Andrea Maccione, Romina Luques, Sofia Mirotti , Luisa Andreoli, Nayla Varela,

Gisela Constantino

La coctelería, creada por Gastón Varela y el equipo de El Barman, presentó dos tragos insignia especialmente diseñados para la gala: uno con Fernet Buhero Negro, almíbar cítrico y pomelo, y otro elaborado con vermut Ramazzotti, maracuyá y espumante.

Pamela Lambardi, Lisandro Jury, Lucia Azul Jury,Mario Masetto, Ruth Gray

Natasha Cabrera, Andrea Pignataro, Julieta Rocco, Ana Bravo, Paola Leiras, David Duarte, Marisa Ayala

Con una combinación de moda, producción audiovisual, diseño, gastronomía y entretenimiento, la gala por los 33 años de CARAS volvió a consolidarse como uno de los encuentros sociales más importantes del año. Una celebración donde el universo editorial, las celebridades y las marcas convivieron en una noche pensada para quedar en la memoria de todos los invitados.