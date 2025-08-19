Claudio Cerini celebra 40 años de carrera con un mega evento y revive sus campañas más icónicas

Claudio Cerini logró crecer en el mundo del estilismo, gracias a sus reconocidas campañas. Las celebridades confían en sus manos maestras con las que hace los más increíbles cambios de looks, y que las personas aún recuerdan con el correr del tiempo. Es por eso que, a 40 años de haber comenzado con su trabajo, decidió celebrar los logros que consiguió de la mano de los famosos, reviviendo sus campañas más icónicas, en un mega evento.

Los 40 años de carrera de Claudio Cerini: todos los detalles de la celebración

El 20 de agosto de 1985, en la calle Marcelo T. de Alvear 1471, Claudio Cerini abrió su primer local de estilismo, bajo su propio nombre, y comenzó a hacer historia. Las celebridades e influyentes de diversos ámbitos no dudaron en dejar sus estilos personales en las manos del reconocido empresario y estilista, quien, en este 2025, cumple 40 años de estar firme cumpliendo su labor.

"Era la tijera el elemento que me haría trascender y le dediqué todo mi tiempo a sus secretos. Formé equipos, crecí e hice crecer. Genere empleos, superé crisis y mantuve firme la esperanza de que todos, como yo, trabajando, pueden convertir la tijera en llave, y que esa llave abra las puertas de todos sus sueños", expresó Cerini.

En todas las temporadas, Claudio marcó las tendencias de la moda del peinado, exponiendo los cortes de pelo Carolina Peleritti y Deborah de Corral, o con modelos reconocidos como Iván de Pineda, Florencia Chiaramoni y Chloé Bello.

Durante 40 años, construyó una influencia en la moda y el estilismo que aún se mantiene, y que muchos expertos esperan. Es por eso que celebrará su carrera con un mega evento, donde revivirá sus campañas más icónicas de la mano de su clientela más fiel.

El festejo está pensado para que sus seguidores sean el centro de atención del momento. Se trata de una experiencia 360 para los clientes, donde se disfrutará de un día diferente en la peluquería, con barra de tragos de autor, ambientación especial y una instalación fotográfica para rememorar las cuatro campañas de moda más importantes. Además, los invitados tendrán un spot para que se conviertan en top models, prueben los diferentes estilos de Cerini, y puedan irse con una postal profesional de ellos mismos.

Entre los beneficios que se disfrutará, están algunos descuentos, regalos, y habrá especialistas técnicos realizando diagnósticos sobre tipos de pelo y problemáticas.

El menú y la coctelería de autor fue planificado para que los nombres sean en honor a momentos emblemáticos de la marca. "ADN Aperol" es una combinación de romero, Aperol y Bianco que refleja frescura, carácter y estilo. "1985" trae a colación los años de su fundación, con un cóctel de vino blanco, pisco y jazmín. "Beauty Tonic" fusiona gin, hibiscus y pomelo en un blend vibrante, siguiendo con sus valores de reinventarse, ser versátiles y expresivos con cada estilo. Por último, "El templo" es un trago de autor de vodka, jengibre y lima en honor a su primer hogar: la peluquería de Marcelo T. de Alvear.

Claudio Cerini celebra 40 años de carrera con un mega evento y revive sus campañas más icónicas, de la mano de su clientela de lujo que lo acompañó a lo largo de los años. El estilista es muy atento a las tendencias fashionistas, y no duda en imponer los estilos más cómodos e ideales para las celebridades, en el ámbito del estilismo. Es por eso que su carrera creció con gran fortaleza y aún mantiene un nombre tan importante alrededor de la Argentina.

