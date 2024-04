Kate Middleton está en el centro de atención desde que se sometió a una cirugía abdominal y que anunciara que tiene cáncer. Ahora, un experto en el tema reveló cuál sería el plan del Rey Carlos III tiene para apoyar a su nuera en este difícil momento.

La familia son los únicos que saben verdaderamente la gravedad de lo que está viviendo la heredera consorte, ya que no se sabe qué tipo de cáncer tiene. Mientras sufre de la misma enfermedad, el monarca tiene un plan para ella.

El hijo de Isabel II se mostró muy preocupado por Kate y quiere que la duquesa de Cambridge este lo mejor posible en este difícil momento de su vida. Por eso el rey generó una estrategia para darle todo el apoyo que necesite.

El Rey Carlos III junto a Kate Middleton.

Pero esto no es todo, ya que fuentes cercanas a la corona le confesaron a "¡Hello!" que la situación que están viviendo a la vez logró fortalecer aún más la relación de Kate Middleton y el Rey Carlos III, e incluso mencionaron que buscaron consuelo en el otro tras recibir el diagnóstico y comenzar el tratamiento contra el cáncer.

Qué dijo el experto en la casa real sobre la relación de Kate Middleton y el rey Carlos III

Robert Hardman, el autor de "Charles III: New King. New Court. The Inside Story", explicó: "Está muy claro que está muy preocupado por ella. Creo que quiere asegurarse en la medida de lo posible de que si hay algo que pueda hacer, lo hará, porque para una madre joven muy en forma y saludable, esta es una situación diferente".

Además, el experto dio más detalles inéditos de la relación entre Kate Middleton y el Rey Carlos III: "Estoy seguro de que él ha sido una fuente de consuelo para su nuera, de la misma manera que probablemente ella lo haya sido para él. Creo que esto les ha acercado aún más. Él siempre ha tenido un gran respeto por la mujer de su hija. La considera simplemente maravillosa".

J.C.C