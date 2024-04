Una semana después de que Kate Middleton anunciara que padece cáncer, su tío Gary Goldsmith dio declaraciones sobre su estado de salud. Conocido por su participación en la versión británica de GH VIP, reveló en una entrevista con ¡De Viernes! de Telecinco que se enteró de la enfermedad de su sobrina una hora antes de que se hiciera pública.

Qué dijo Gary Goldsmith, tío de Kate Middleton, sobre el cáncer

"No he hablado con Kate del tema", mencionó Goldsmith, "lo está gestionando la familia de manera interna y confidencial y yo voy a respetarlo", agregó el mediático. Sin embargo, el tío de la Princesa de Gales se mantiene al tanto de su evolución: "Me he puesto en contacto con Carole (su hermana y madre de Kate) para asegurarme de que esté bien". También ha intentado contactarla directamente, enviándole mensajes de apoyo.

Respecto al estado de salud de Kate Middleton, Goldsmith no tiene mucha información, solo sabe que "parece que se está recuperando" y que "es todo preventivo". Asimismo, elogió la forma en que ha manejado la situación: "Me parece que lo ha gestionado increíblemente bien, sobre todo en una situación tan difícil". Destacó su honestidad y transparencia al comunicar su diagnóstico.

Gary Goldsmith, Kate Middleton

Gary Goldsmith se refirió también a las teorías conspiratorias que surgieron en torno a la salud de Kate Middleton antes de su anuncio: "Espero que ellos y la gente que les rodea hayan tenido más cautela y no hayan leído todo lo que se ha publicado", sentenció.

