Letizia Ortiz vuelve a estar en la boca de todos, no solo por su salud sino por su reciente visita a Países Bajos. Asimismo, usuarios de la internet empezaron a buscar en las últimas horas un dato muy particular de la reina consorte de España. Se trata del perfume favorito que utiliza.

En este contexto, en el competitivo mundo de las fragancias, Mercadona lanzó al mercado un nuevo perfume que ha generado un gran revuelo. Se trata de "Soirée My Soul for her", una fragancia sofisticada que promete convertirse en un éxito de ventas en la cadena de supermercados. Lo más intrigante de este aroma es su sutil similitud con el perfume favorito de la reina Letizia Ortiz.

El perfume favorito de Letizia Ortiz

"Soirée My Soul for her" ha sido cuidadosamente elaborado para capturar la esencia misteriosa y exótica del oriente, embotellada en un elegante frasco de cristal. Con una combinación de notas de vainilla, almizcle, ámbar, flores y matices amaderados, esta fragancia invita a sumergirse en un viaje olfativo único y envolvente, perfecto para la transición hacia el otoño.

Perfume "Soirée My Soul for her"

A un precio accesible de tan solo 14 euros, este perfume de Mercadona ha llamado la atención por su calidad y originalidad, siendo comparado con el prestigioso "Eau de Soir" de la reconocida marca francesa Sisley. El "Eau de Soir", de 244,50 euros, es el preferido por la reina Letizia desde hace años, es conocido por sus notas florales de rosa y jazmín, complementadas con un sutil toque de ámbar y pachulí, que lo convierten en un verdadero símbolo de elegancia y distinción.

"Eau de Soir" el favorito de Letizia Ortiz

"Soirée My Soul for her" ofrece una opción cautivadora tanto para aquellos que buscan la sofisticación a precios asequibles como para quienes desean seguir los pasos de la realeza española en el mundo de las fragancias. Una elección perfecta para quienes desean envolverse en un aura de lujo y estilo de Letizia Ortiz.

