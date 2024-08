Juan Urdangarin, el hijo mayor de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, decidió tomarse un año sabático que marcará un giro significativo en su vida. Esta decisión, que despertó mucho interés debido a la discreción con la que el joven ha llevado su vida, responde a una serie de factores personales y familiares que han impactado profundamente en su bienestar.

El primogénito de los exduques de Palma ha llevado una vida relativamente tranquila lejos del foco mediático. Tras completar sus estudios en Relaciones Internacionales y Economía en la Universidad de Essex, en el Reino Unido, comenzó a trabajar para la empresa Extreme E, una compañía de vehículos eléctricos. A pesar de haber encontrado una vía profesional prometedora, los acontecimientos recientes en su vida personal han desencadenado un cambio de rumbo.

El verdadero motivo por el que Juan Urdangarin se tomará un año sabático

El proceso de divorcio de sus padres, anunciado en 2022, afectó profundamente a Juan. Fuentes cercanas a la familia real española aseguran que este período fue especialmente difícil para él, quien, según se dice, no lo pasó bien tras la separación de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. La ruptura no solo desestabilizó su vida familiar, sino que también lo expuso al escrutinio constante de los medios, algo que no ha sido fácil de manejar para alguien de carácter reservado y tímido como él.

Juan Urdangarin y la infanta Cristina

En medio de esta turbulencia emocional, Juan decidió regresar a España y tomarse un año sabático, alejándose de las presiones laborales y académicas para centrarse en sí mismo. A partir de septiembre, se instalará en el Palacio de la Zarzuela, donde vivirá con su abuela, la reina Sofía, con quien mantiene una relación cercana. Allí, también compartirá tiempo con su hermano Miguel y, temporalmente, con su hermana Irene, quien seguirá su formación académica en Londres.

Este año sabático es, en esencia, una oportunidad para Juan Urdangarin de reencontrarse consigo mismo y reflexionar sobre su futuro. Lejos de las expectativas y responsabilidades que conlleva su apellido, buscará recuperar el equilibrio emocional que ha perdido en los últimos años debido a la compleja situación familiar.

