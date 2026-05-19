Conmoción en España: detuvieron al hijo del fundador de Mango por presunto homicidio de su padre

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, es protagonista de un escándalo judicial al ser detenido e imputado por el presunto homicidio del empresario. La noticia recorrió el mundo en pocas horas y mediante un comunicado, su familia se expresó al respecto.

Polémica detención: por qué Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, es acusado de asesinar a su padre

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, fue detenido este martes 19 de mayo por los Mossos d'Esquadra en el marco de la investigación por la muerte de su padre, ocurrida en diciembre de 2024 durante una excursión en la montaña de Montserrat, en Cataluña.

El heredero de la firma de moda quedó imputado por un presunto delito de homicidio, en una causa que continúa bajo secreto de sumario. Según trascendió en medios españoles, la relación entre padre e hijo atravesaba un momento complejo y ambos habrían mantenido una fuerte discusión antes del fatal episodio.

Conmoción en España: detuvieron a Jonathan Andic por la muerte de su padre, el fundador de Mango. (Crédito: AFP)

El arresto de Jonathan Andic se dio en su domicilio y luego fue trasladado a dependencias policiales, donde se negó a declarar ante los Mossos d'Esquadra, la policía autónoma de Cataluña. Posteriormente, fue llevado ante la jueza de Martorell, en Barcelona, que investiga el caso desde hace más de un año y medio.

De acuerdo a lo que salió a la luz, la Fiscalía solicitó prisión provisional y una fianza de un millón de euros para evitar el encarcelamiento. Finalmente, tras la decisión judicial, Jonathan Andic, abonó la suma requerida y recuperó la libertad pocas horas después de salir de los tribunales acompañado por sus abogados.

Previo a quedar libre, la empresa lanzó un comunicado ante la enorme repercusión que alcanzó la noticia. "Jonathan Andic está declarando ahora mismo en el marco de las diligencias del accidente del 14 de diciembre de 2024. En estos momentos no podemos añadir mucho más porque existe secreto de sumario. La colaboración ha sido y será máxima en el marco de estas diligencias", aseguró la carta pública. Además, su pareja, la empresaria Paula Nata, se convirtió en su principal apoyo.

Jonathan Andic y su esposa, Paula Nata

Quién era Isak Andic y cómo fue su trágica muerte

Isak Andic nació en Estambul en 1953, en el seno de una familia judía sefardí y se instaló en Cataluña durante su adolescencia. Años más tarde comenzó vendiendo ropa y calzado en mercados callejeros hasta construir Mango, una de las marcas de moda más importantes de España y referente internacional dentro de la industria textil.

El 14 de diciembre de 2024 murió tras caer desde una altura aproximada de 150 metros mientras realizaba una caminata por uno de los senderos de Montserrat. En aquel momento, Jonathan Andic aseguró ante las autoridades que su padre había resbalado accidentalmente, por lo que inicialmente el hecho fue considerado un trágico accidente.

Conmoción en España: detuvieron a Jonathan Andic por la muerte de su padre, el fundador de Mango (Crédito: AFP)

Sin embargo, con el avance de la investigación, los agentes comenzaron a detectar contradicciones en las declaraciones del actual vicepresidente del consejo administrativo de la firma y otros elementos que pusieron en duda la versión original. A raíz de esto, la Justicia avanzó sobre él y decidió detenerlo este martes 19 de mayo.

Jonathan Andic llegó esposado a los juzgados bajo una fuerte custodia policial. No obstante, fue liberado luego de pagar la fianza de un millón de euros impuesta por la jueza que investiga el presunto homicidio de su padre. De esta manera, España entró en conmoción porque detuvieron a Jonathan Andic por la muerte de su padre, el fundador de Mango. Si bien ya se encuentra sin las esposas, las miradas siguen sobre él.