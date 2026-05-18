Juana Viale adelantó la tendencia europea de invierno con el pantalón balloon de pana

Si hay algo en lo que coinciden los expertos fashionistas es que el invierno es una época ideal para la moda y los estilismos, debido a que es cuando más se lucen los looks en capas: tapados, botas, sweaters, texturas. Es así que Juana Viale deslumbró en su programa de almuerzos con un look vanguardista y con la mirada puesta en las tendencias europeas: el pantalón balloon de pana que pisa fuerte para aquellas mujeres que quieran vestir un estilismo casual y relajado, sin perder elegancia.

Juana Viale apuesta a lo clásico y se adelanta a la tendencia europea

En los Martín Fierro de la Moda quedó demostrado que Juana Viale es una de las personalidades más influyentes de la esfera fashionista. A lo largo de sus programas, la nieta de Mirtha Legrand va desplegando diversos atuendos que la consolidan como una referente de estilo y sofisticación. Las primeras marcas de indumentaria y diseñadores de renombre encuentran en ella una modelo ideal para mostrar sus piezas.

Juana Viale | Instagram

En esta oportunidad, la conductora dejó atrás los extravagantes vestidos de autor y lució un conjunto de camisa, sweater y pantalón bombacho que va en línea con las preferencias europeas. Aprovechando que el frío llegó para instalarse en esta parte del hemisferio, aprovechó para compartirle a la audiencia cómo combinar dos prendas básicas y clásicas, junto con un pantalón que está en auge y convertirlas en un verdadero lookazo.

Siguiendo con la tradición de su abuela, la mítica diva de los almuerzos, la artista destinó una sección dentro de su ciclo televisivo para darle un espacio central a su vestimenta. Para ello, presentó este conjunto minimalista de una prestigiosa marca de indumentaria. El mismo consistió de una camisa blanca básica de mangas largas y cuello solapado. Arriba, le colocó un sweater de mangas cortas con lentejuelas que aportaron brillo y luminosidad, contrarrestando la sobriedad de la camisa ejecutiva.

El look de Juana Viale que se adelanta a la tendencia eouropea | Instagram

Juana Viale resignificó un estilo clásico, pero con un guiño a la tendencia europea

Si bien el look dialoga en completa armonía y de manera integral, la prenda estrella en este estilo clásico y sofisticado de Juana Viale es el pantalón bombacho color negro. Esta pieza pertenece a la categoría balloon de pana y se caracteriza por tener un calce especial que lo diferencia de los cortes tradicionales: es ajustado en la parte cintura y la cadera, tiene mucho volumen en las piernas y se vuelve a ajustar en los tobillos. A su vez, al tener bolsillos laterales, la presentadora puede apoyar sus manos en el interior y posar con completa naturalidad, súper relajada.

Este diseño es ideal para looks de invierno porque es cómodo, calentito y con mucha textura. Para coronar este outfit, se colocó unos zapatos stilettos color azul satinado en línea con la gama cromática propuesta en colores neutros, pero agregando su impronta chic. El resultado es un equilibrio perfecto entre sofisticación y elegancia que reafirma su lugar como líder de estilo en la pantalla chica.

Con este estilismo, Juana Viale vuelve a dejar en claro su capacidad para reinterpretar prendas clásicas y adaptarlas a las tendencias del momento sin perder su sello personal. Además, al trabajar en conjunto con primeras marcas de indumentaria, refuerza su faceta fashionista y se adelanta a la tendencia europea que pisó fuerte del otro lado del océano Atlántico durante este 2026.