Así está hoy Elisabetta Sorín, la hija de Juan Pablo Sorín, de 21 años que conquistó a todos

Juan Pablo Sorín, quien forma parte del legado de la selección argentina, llamó la atención en sus redes sociales. ¿El motivo? Pese a la popularidad que cosechó durante años con su carrera futbolística, el exjugador mantuvo a su única hija Elisabetta alejada de la exposición pública. Por esta razón, las postales de la joven resultaron toda una novedad para quienes no conocían su rostro.

El parecido físico entre Elisabetta Sorín y su padre Juan Pablo Sorín

En mayo pasado, Juan Pablo Sorín celebró sus 50 años rodeado del cariño de su familia y recibió un emotivo homenaje de su esposa, Sol Alac, quien compartió en sus redes sociales un álbum de fotos que recorrió distintos momentos de su historia juntos. Sin embargo, hubo un detalle que se llevó todas las miradas: lo grande que está Elisabetta Sorín, la única hija de la pareja.

A través de una serie de imágenes, Sol mostró recuerdos familiares, viajes por diferentes partes del mundo y escenas cotidianas que reflejan la sólida relación que mantienen desde hace años. En varias de las fotografías aparece Elisabetta posando junto a sus padres, sonriente y cómplice, dejando en evidencia el fuerte vínculo que los une.

Juan Pablo Sorín junto a su esposa Sol Alac y su hija Elisabetta Sorín

Las fotografías también permiten ver el parecido físico que la joven guarda con el exfutbolista. Su mirada, la sonrisa y varios de sus rasgos faciales sorprendieron a los usuarios de las redes sociales, quienes no tardaron en remarcar cuánto se parece a Juan Pablo Sorín.

Además de las imágenes familiares, el álbum muestra a los tres disfrutando de escapadas, paseos y viajes por distintos destinos, una pasión que comparten desde hace años. A pesar de que Elisabetta ya tiene 21 años y lleva adelante su propia rutina, este posteo dejó ver que continúa muy unida a sus padres y que mantienen un contacto cotidiano.

Juan Pablo Sorín junto a su esposa Sol Alac y su hija Elisabetta Sorín

En Instagram, donde supera los 10 mil seguidores, Elisabetta Sorín comparte algunas imágenes de su vida diaria, encuentros con amigas, momentos de ocio y sus looks. Sin embargo, sus publicaciones son pocas y reflejan el perfil bajo que eligió mantener, lejos de la exposición mediática que suele rodear a las familias de figuras públicas.

Juan Pablo Sorín junto a su esposa Sol Alac y su hija Elisabetta Sorín

Quién es y qué hace Elisabetta Sorín, la hija de Juan Pablo Sorín y Sol Alac

Elisabetta Sorín nació en 2009 en Belo Horizonte, Brasil, durante la segunda etapa de Juan Pablo Sorín como jugador del Cruzeiro. La joven creció en un hogar donde el deporte convivió desde siempre con el arte y la creatividad ya que su madre, Sol Alac, fue actriz en la ficción Verano del '98 y con el paso de los años desarrolló una carrera vinculada a la música y el diseño.

Elisabetta Sorín

La historia de amor entre ambos comenzó en 1999, cuando coincidieron en un recital de Divididos, y desde entonces construyeron una vida familiar marcada por la discreción. Desde hace varios años residen en Uruguay junto a Elisabetta y sus perros. En cuanto a la heredera de la pareja, la música es uno de sus grandes pasiones y, según trascendió, es fanática de la guitarra.

En cuanto a sus responsabilidades laborales, se sabe que participa activamente en la productora familiar, llamada Elis, un proyecto que lleva su nombre y del que forma parte desde hace tiempo. Así, aunque pertenece a una familia muy reconocida, Elisabetta prefiere mantenerse alejada del mundo del espectáculo y seguir enfocada a lo musical.

Elisabetta Sorín junto a su padre Juan Pablo Sorín

De esta manera, Elisabetta Sorín, la hija de Juan Pablo Sorín, de 21 años conquistó a todos con las fotos familiares que trascendieron en redes sociales. Su madre Sol Alac se encargó de compartir algunos recuerdos a su lado y junto a su esposo, y al etiquetarla permitió que muchas personas conocieran a la joven.