Así festejaron Allegra e Indiana Cubero los 12 años de su hermana, Sienna Cubero

Allegra, Indiana y Sienna Cubero son las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero. Las jóvenes son muy unidas y en redes sociales suelen mostrar el tiempo que comparten juntas. En esta oportunidad, están de festejo ya que Sienna, la más pequeña, cumple 12 años.

Allegra e Indiana Cubero sorprendieron a Sienna con tiernos saludos por su cumpleaños

Sienna Cubero celebró sus 12 años rodeada del cariño de su familia y recibió emotivos saludos de sus hermanas mayores, Allegra e Indiana Cubero, quienes aprovecharon sus respectivas cuentas de Instagram para dedicarle mensajes repletos de cariño y admiración. Además, las jóvenes compartieron recuerdos junto a ella que reflejan el estrecho vínculo que las une.

Sienna, la hija menor de la relación que mantuvieron Nicole Neumann y Fabián Cubero fue sorprendida con distintos posteos cargados de nostalgia, en los que sus hermanas repasaron algunos de los momentos más significativos que vivieron junto a ella desde su nacimiento. La primera en expresarse fue Indiana Cubero, quien publicó un collage de fotografías enmarcadas por pequeños corazones y escribió un breve pero sentido mensaje: "Cumple Chu. Te adoro, sé feliz siempre".

El posteo que le dedicó Indiana a su hermana Sienna Cubero por su cumpleaños

Entre todas las imágenes hubo una que se llevó la atención de sus seguidores: una tierna postal de años atrás en la que Indiana, siendo la mayor de las tres hermanas, aparece sonriente sosteniendo en brazos a una pequeña Sienna, mientras Allegra posa a su lado. La fotografía despertó la nostalgia de quienes siguen el crecimiento de las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero desde hace años.

Por su parte, Allegra también quiso homenajear a la cumpleañera con una historia de Instagram en la que escribió: "Feliz cumple Chunita". Su publicación reunió distintos momentos compartidos con Sienna a lo largo de los años: recuerdos de la infancia, viajes familiares, escenas de la vida cotidiana y hasta imágenes de la fiesta de 15 que Fabián Cubero y Mica Viciconte organizaron para ella. Cada una de las postales dejó en evidencia la complicidad y el afecto que existe entre las hermanas.

La tierna publicación que le dedicó Allegra a su hermana Sienna Cubero por su cumpleaños

En otro posteo, en el que se pueden ver dos imágenes vintage de cuando eran pequeñas, Allegra Cubero comentó: "Te amo desde siempre y para siempre". Sin dudas, los saludos de las jóvenes para su hermana llamaron rápidamente la atención de los usuarios en las redes sociales, quienes destacaron la cercanía entre ellas y el vínculo cariñoso que mantienen.

La tierna publicación que le dedicó Allegra a su hermana Sienna Cubero por su cumpleaños

Nicole Neumann mostró el íntimo festejo por los 12 años de su hija Sienna Cubero

Además de los saludos de sus hermanas, Nicole Neumann también compartió cómo fue la celebración hogareña que organizó para Sienna. La modelo reunió a familiares y seres queridos para una cena íntima y austera en la casa que comparte con Manu Urcera, donde la protagonista fue la cumpleañera.

Nicole Neumann mostró el íntimo festejo por los 12 años de su hija Sienna Cubero



A través de sus redes sociales, la conductora mostró algunos de los momentos del encuentro y escribió junto a un corazón rosa: "Despidiendo los 11". Más tarde, Nicole Neumann publicó una tierna fotografía que las muestra abrazadas y sonrientes. La postal estuvo acompañada de un emotivo mensaje: "I love you Sienna".

Nicole Neumann mostró el íntimo festejo por los 12 años de su hija Sienna Cubero



De esta manera, Sienna comenzó una nueva vuelta al sol rodeada del cariño de toda su familia. Mientras Nicole Neumann eligió celebrar la fecha con un encuentro íntimo en su hogar, Indiana y Allegra decidieron homenajearla públicamente con recuerdos llenos de ternura y festejaron sus 12 años con recuerdos imborrables de su infancia, viajes y momentos cotidianos.